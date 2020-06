Os sintomas mais comuns do novo coronavírus, de acordo com as autoridades de saúde, são febre, tosse seca, cansaço e falta de ar. Mas algumas pesquisas também apontam que a conjuntivite pode ser mais uma manifestação da Covid-19.

Três estudos recentes da Academia Americana de Oftalmologia mostram que o vírus pode ser transmitido pelo contato com a conjuntiva, a membrana que reveste a parte interna da pálpebra.

De acordo com o médico Daniel Vitor Santos, do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG, essa relação de Covid-19 e conjuntivite pode acontecer, mas não é diagnosticada com frequência.

“O novo coronavírus é também um vírus respiratório. Assim não é surpresa a observação da conjuntivite em pacientes com Covid-19. Mas essas alterações têm sido raramente observadas. Em apenas 1% a 3% dos doentes”, explicou o médico à TV UFMG.

Apesar da conjuntivite ser um sintoma incomum do novo coronavírus, a infecção e vermelhidão nos olhos merecem a atenção do paciente. “Até o momento, não se sabe ao certo da real infectividade do novo coronavírus presente na lágrima e nas secreções oculares. Por outro lado, se o novo coronavírus se comportar como os outros vírus que causam conjuntivite, o potencial de infecção é grande”, alertou Santos.

Para evitar o coronavírus e a conjuntivite, é essencial a higienização correta das mãos e dos olhos, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).