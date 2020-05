O cuidar de quem cuida, principalmente com relação aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente, tem sido uma preocupação mundial. Por isso, quando se comemora o Dia do Profissional Enfermeiro, neste 12 de maio, em homenagem a Florence Nightingale, a precursora da história da Enfermagem, o curso da Funorte, em parceria com o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, realiza o Congresso Nacional de Enfermagem on-line, que vai até o dia 20.

O evento tem como tema “O Cuidado do Profissional de Enfermagem no Enfrentamento à Covid-19”. Começa nesta terça-feira, às 19h, com a participação de importantes convidados que vão debater sobre os cuidados necessários para a proteção dos profissionais de saúde, preservando os atendimentos a pacientes.

Uma das convidadas é Judith Aparecida Trevisan, mestre em Gestão dos Serviços de Saúde pelo ISCTE, de Portugal, e doutoranda em Psicologia da UCB.

“Este é o ano em que se comemoram os 200 anos da profissão Enfermagem no mundo. Nas palestras deste congresso, vamos abordar temas da origem à evolução da nossa ciência do cuidar, com um olhar voltado para o profissional enfermeiro no contexto da Covid-19”, conta.

Para a enfermeira, a iniciativa do grupo Soebras em realizar um congresso nacional on-line, com todas as instituições de ensino superior (IES) do grupo envolvidas, nesse momento de recessão, devido à pandemia da Covid-19 mostra o compromisso que a empresa tem para com docentes, discentes, demais pessoas da comunidade acadêmica, bem como a sociedade em geral.

“Todas as equipes dos cursos de Enfermagem das IES em cada Estado, por certo, contribuirão para que seja um grande sucesso o nosso congresso”, avalia.

Coordenador do curso técnico de Enfermagem do Colégio Indyu, José Aparecido Alves destaca que o congresso traz temas de grande relevância para os alunos. “É importante buscar interação, por mais que neste momento não podemos fazer o presencial, mas não estamos deixando de lembrar desses guerreiros. Verdadeiros profissionais que estão na assistência junto ao paciente 24 horas. Eles não devem ser lembrados somente nesse momento de pandemia, mas em todas as circunstâncias que requerem uma atenção à saúde do paciente, eles sempre estarão lá”, ressalta.

O coordenador parabeniza as instituições por realizar o congresso. “Estão fazendo essa fusão de conhecimento, levando muita informação com profissionais de renome nacional”, afirma José Aparecido.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (Fasi), Cláudia Danyella Alves Leão Ribeiro, é notável um forte protagonismo dos profissionais de enfermagem no combate atual ao coronavírus.

“Faz-se necessário atualização constante sobre a temática, sobre como conduzir casos de pacientes com a patologia, a divulgação sobre a exposição da equipe de enfermagem, seus direitos e como essa doença tem atingindo a saúde mental dos profissionais”, diz.

O congresso será transmitido através do canal oficial da Funorte no YouTube.