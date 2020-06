Os parques e praças de Montes Claros já estão liberados para que a população possa se exercitar. No entanto, de acordo com decreto municipal, é obrigatório o uso da máscara para se proteger e aos outros frequentadores dessas áreas. No entanto, é muito comum ver pessoas fazendo caminhada ou correndo sem o equipamento de proteção individual (EPI). Mas por que é tão difícil fazer a lei ser cumprida?

De acordo com Daisy Motta, pesquisadora do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física da UFMG, sabe-se que a máscara provoca grande desconforto na prática de exercícios físicos por dificultar a respiração. E quanto maior a intensidade do exercício, maior a dificuldade de captação de oxigênio para o esportista que está com a máscara. A Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou até a postar no Instagram uma não recomendação de uso de máscaras durante a prática de exercícios.

Mas o incômodo não é motivo para que as pessoas coloquem a vida delas e dos outros em risco ao realizar uma atividade física. “Se o uso de máscara é obrigatório, então tem que usar durante o exercício. Se houver um maior desconforto durante a prática, então deve-se reduzir a intensidade do exercício ou mesmo interromper a atividade”, afirma a professora.

Há vários estudos sobre a transmissão do novo coronavírus entre quem pratica exercícios físicos ao ar livre. Uma pesquisa feita na Holanda, pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven, indicou que o ideal é manter uma distância de quatro metros de outras pessoas durante uma caminhada e de dez metros numa corrida. No ciclismo, a distância de segurança chegaria a 20 metros.

TROCAS

Como a máscara tende a ficar molhada mais rapidamente quando uma pessoa está realizando uma atividade física intensa (como corrida e ciclismo), o ideal é que o equipamento de proteção seja trocado sempre que estiver úmido.

“O ideal é a pessoa sair de casa com várias máscaras e ir trocando, porque ela perde a capacidade de filtração quando fica úmida”, explica Daisy Motta.

Dayse também faz uma alerta sobre a balaclava, uma espécie de bandana usada por ciclistas em dias frios. “Esse tecido é muito fino e não protege contra o coronavírus”, avisa a professora.

Ainda não há estudos conclusivos sobre quais máscaras seriam ideais para a prática de esportes, mas a OMS recomenda que as de pano tenham camada tripla, sendo a interna com material mais absorvente (como algodão) e a externa mais resistente. Mas Daisy já adianta que várias empresas internacionais estão desenvolvendo máscaras específicas para essas atividades, visando especialmente os atletas de esportes coletivos.

O médico Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, afirma que o mais seguro, neste momento, é que todos façam os exercícios físicos em casa. Mas caso a pessoa saia para correr com máscara, deve redobrar os cuidados. “A máscara úmida perde a efetividade. Por isso, a pessoa que praticou a atividade deve voltar imediatamente para casa e colocar a máscara para lavar. Não deve ficar circulando com essa máscara, nem parar para conversar com outras pessoas”, afirma.