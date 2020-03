Em apenas 24 horas, o número de casos suspeitos de coronavírus em Montes Claros dobrou – saltou de quatro para oito. Com essa nova estatística, a preocupação no município aumentou e os órgãos públicos ampliaram as medidas de prevenção.

A prefeitura publicou um novo decreto estendendo a suspensão das atividades escolares – antes restrita às escolas municipais de ensino fundamental – aos Centros de Educação Infantil (Cemeis). A medida atende a pedido do Sindicato dos Servidores da Educação de Montes Claros (Sindi-Educamoc).

A presidente da entidade, Iara Pimentel, afirmou que a interrupção das atividades nos Cemeis era fundamental para proteger professores e crianças. Segundo ela, nos educandários não havia material de higiene e limpeza, o que exporia os profissionais e alunos a riscos. O município, então, voltou atrás e incluiu a educação infantil no documento. O recesso acontece de 23 de março a 13 de abril.



SAÚDE

Outro impacto causado pela pandemia de coronavírus, que já provocou uma morte no país – um homem de 62 anos, em São Paulo –, é a suspensão, a partir de 21 de março, do agendamento e realização de cirurgias eletivas e estéticas, bem como as consultas “W”, por um período de 30 dias, em todos os hospitais e clínicas vinculados ao SUS.

Essa medida também consta do decreto publicado pela Prefeitura de Montes Claros. Os tratamentos odontológicos não emergenciais na rede municipal de saúde também ficam suspensos por um período de 30 dias.



MONITORAMENTO

O monitoramento de passageiros que venham de localidades que possuam casos confirmados de Covid-19 será realizado na Rodoviária e no Aeroporto de Montes Claros.

Caberá à Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar equipes de trabalho nesses locais.

Todas essas ações são realizadas para tentar reduzir, ao máximo, o número de vítimas e a velocidade de contágio pelo coronavírus em Montes Claros. Medidas semelhantes estão sendo tomadas em outras cidades e em todo o Estado.



CÂMARA

Inicialmente, a Câmara de Vereadores de Montes Claros havia cancelado apenas as audiências públicas e homenagens. No entanto, com o agravamento da situação, a presidência da Casa alterou, nesta terça-feira, o decreto e cancelou as reuniões ordinárias de quinta-feira.

Os assuntos gerais, tratados na segunda parte das reuniões, foram suprimidos. Serão votados apenas projetos de lei e proposições. Nos setores administrativos e nos gabinetes dos vereadores será adotado o sistema de plantão.

A partir da próxima segunda-feira (23), está suspenso o acesso do público aos prédios do Legislativo. A Câmara alertou que “as normas podem ser alteradas em qualquer momento, conforme desenrolar do Covid-19”.

A Funorte e a Fasi também suspenderam as aulas presenciais e atividades práticas de hoje a domingo. E hoje, o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro realiza, às 14h, videoconferência sobre prevenção do Covid-19.

O debate será ministrado pelo infectologista Jean Carlo Gorinchteyn, que atua no Hospital Israelita Albert Einstein e Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.

O link para acompanhar a videoconferência será disponibilizado nas redes da instituição e da @funorteoficial.