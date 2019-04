A vacinação contra a gripe começa hoje em todo o país e, em Montes Claros, a expectativa é a de que quase 90 mil pessoas que integram o público-alvo sejam imunizadas. Neste ano, a campanha tem algumas novidades. Além de ter o público ampliado – agora crianças de até 6 anos passam a receber a dose, o que antes acontecia apenas para menores de 5 anos – a ação foi dividida em etapas.



A partir desta quarta-feira (10), serão vacinadas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, mulheres grávidas e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). Idosos e demais beneficiários do calendário serão vacinados na segunda fase, que começa em 22 de abril e se estende até 31 de maio. O Dia D será realizado em todo o país em 4 de maio.



Em Montes Claros, a meta é vacinar 15.762 crianças, 12.306 trabalhadores da saúde, 4.437 gestantes, 729 puérperas, 33.786 idosos, 14.597 comorbidades, 4.689 professores, 879 privados de liberdade e 327 funcionários de presídios.



As doses serão distribuídas nos 18 postos de saúde do município. Na zona rural, somente Nova Esperança possui unidade de saúde fixa, as demais comunidades serão atendidas com a vacina por meio das equipes de saúde da família que abrangem as áreas.



TRIPLA PROTEÇÃO

A vacina contra a gripe é trivalente, prevenindo contra três tipos de vírus influenza – H1N1, H3N2 e uma cepa B. Neste ano, segundo o Ministério da Saúde, houve alteração de duas cepas na vacina em relação ao ano passado. Em função da mudança na composição, a pasta considera “imprescindível” que os grupos selecionados, ainda que já tenham sido imunizados anteriormente, recebam a nova dose este ano.



“O Ministério da Saúde não indica a utilização da vacina contra influenza com cepas 2018, pois não tem a mesma composição da vacina de 2019, o que faz com que não seja eficaz para proteção”.



Segundo o Ministério da Saúde, ao longo dos 20 anos de campanha, a quantidade de pessoas que integram o público-alvo da vacina só cresceu, bem como o número de doses oferecidas e as cepas de vírus utilizadas na fabricação do produto.



Durante a campanha, será possível receber outras doses de vacinas para crianças, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e gestantes. A proposta do governo é atualizar os cartões de imunização.



DOMICÍLIO

As pessoas acamadas ou com grande dificuldade de locomoção serão vacinadas em domicílio – os agentes de saúde, através do Programa Saúde da Família (PSF), visitam frequentemente as residências e fazem o cadastro dos moradores que necessitam desse serviço.



No ano passado, o município encerrou a campanha com 72.966 pessoas imunizadas. Sobraram 2.500 doses que foram distribuídas para a população em geral.



Quem está fora do grupo de risco determinado pelo governo federal pode conseguir a vacina em clínicas particulares. O valor varia de R$ 100 a R$ 200.