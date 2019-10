Quem não tem cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou precisa atualizar algum dado cadastral do cartão que já possui terá amanhã a oportunidade de colocar a situação em dia. Através da Secretaria Municipal de Saúde, o Montes Claros Shopping realiza o cadastramento, das 10h às 21h.

Todo brasileiro tem direito ao cartão do SUS, porta de entrada para o atendimento hospitalar gratuito, vacinação e acesso a exames e medicamentos, além de ser essencial para possibilitar a matrícula em escolas públicas.

Os interessados em adquirir ou atualizar o cartão devem procurar o ponto de apoio, que estará ao lado das Faculdades Funorte.

Os documentos necessários são: carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência.

Vale lembrar que os atendimentos básicos serão feitos somente para quem estiver com o cadastro atualizado. Ou seja, os postos darão preferência a pacientes que residem no mesmo bairro da unidade de saúde.

Nos demais dias, a população pode procurar o posto de saúde do bairro para fazer o cartão do SUS. Com o cartão, o acesso a campanhas de vacinação é mais tranquilo. Montes Claros está com duas campanhas ativas: contra o sarampo e contra a raiva.