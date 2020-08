O Norte de Minas recebeu um reforço na luta contra o novo coronavírus nesta semana. O Hospital Municipal Senhora Santana, em Brasília de Minas, passou a contar com dez respiradores invasivos e dez monitores. Os aparelhos foram entregues pelo governador Romeu Zema, na quinta-feira (13), e vão possibilitar a abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ampliar a capacidade de atendimento a pacientes com Covid-19 na cidade e região.

“A vinda do governador Romeu Zema a Brasília de Minas é a culminância de todo um trabalho que vem sendo feito pela gestão municipal desde o início da pandemia. Todas as providências de isolamento social já haviam sido tomadas e nós tínhamos ampliado de dez leitos de UTI para 20. Agora, com esses novos equipamentos do Estado, estamos chegando a 30 leitos”, afirma o prefeito Geélison Ferreira da Silva.

O gestor ressalta que o hospital da cidade passa a ser o segundo de todo o Norte de Minas em leitos de UTI, ficando atrás apenas da Santa Casa de Montes Claros.

Do total de 1.678 novos leitos de UTI viabilizados em todo o Estado, desde o início da pandemia, 112 estão na macrorregião de Saúde Norte. Antes, eram 121 unidades, número que passou agora para 233, o equivalente a um aumento de 92,6%. Hoje, Minas Gerais conta com 3.750 leitos de UTI na rede pública.



CURVA ACHATADA

O governador explicou, durante coletiva, que Minas Gerais conseguiu, desde fevereiro, jogar o pico da curva da pandemia para frente e, com isso, achatar a velocidade de contágio. “Não é por menos que Minas tem a menor taxa de óbito do Brasil. Se o país tivesse os mesmos indicadores do Estado, mais de 60 mil vidas teriam sido salvas no país”, afirmou.

Além das entregas dos respiradores e dos monitores, Zema anunciou que as obras da Unidade Básica de Saúde Vale das Palmeiras serão concluídas.



INVESTIMENTO

Em quase cinco meses de pandemia, o Estado repassou cerca de R$ 1,2 bilhão para estruturar a assistência de saúde nos municípios mineiros.

O montante investido é referente a compras de equipamentos, insumos e aparelhos. Além disso, Minas adquiriu 1.047 respiradores.

*Com Agência Minas