Para celebrar hoje o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Montes Claros sedia o evento “É preciso conhecer para entender”. Ao longo desta terça-feira, equipe multiprofissional – médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta educacional, psicopedagogos e educadores – ministra palestras e oferece esclarecimentos sobre a doença aos interessados. Uma tenda estará instalada na praça Dr. Carlos Versiani.



Autismo é um transtorno global do desenvolvimento marcado por três características como inabilidade de interação social, dificuldade de dominar a linguagem a fim de se comunicar ou lidar com jogos simbólicos, além de padrão de comportamento restritivo e repetitivo.



Segundo dados do CDC (Center of Diseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo norte-americano, há hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas no planeta. Com base nessa informação e considerando a população brasileira, é possível estimar em 2 milhões de autistas no Brasil.



Entre os temas a serem tratados durante o evento, que chega à 5ª edição e é organizado por Monique Fernandes Feliciano, fonoaudióloga infantil especialista no atendimento de crianças com autismo, estão os desafios da inclusão e a necessidade de a sociedade não desviar o olhar para o transtorno.



“Acreditamos que só por meio de uma sociedade educada sobre o que é o autismo, sobre o diagnóstico e tratamento teremos uma comunidade inclusiva”, afirma Monique.



De acordo com a organizadora, o objetivo do evento é “levar informação gratuita e de qualidade, buscando diminuir o preconceito e lutar para que essas pessoas sejam incluídas de forma respeitosa nos ambientes sociais e na escola.

(*) Colaborou a estagiária Alice Veloso