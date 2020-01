Transmitido pelo ar ou simples aperto de mão, o misterioso vírus que provocou mortes na China e doentes em outros países já colocou Minas em alerta. Uma mulher de 35 anos está internada em Belo Horizonte com suspeita de infecção com o coronavírus, que já matou 17 pessoas na China. A paciente esteve em Xangai, no país asiático, e chegou a Belo Horizonte no último dia 18 com sintomas de infecção respiratória. É o primeiro caso suspeito no Brasil.

Desde segunda-feira, por indicação da Organização Pan-americana de Saúde (Opas), os países do continente estão em alerta para o novo tipo de coronavírus (CoV), que já acometeu 473 pessoas na China e tem casos suspeitos nos Estados Unidos, Tailândia, Coreia do Sul e Japão.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano confirmou a primeira suspeita nessa terça-feira (21), o que motivou o alerta na América.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu comunicado para que todas as regionais de saúde reforcem a vigilância em torno de sintomas que possam ser da doença. A preocupação se dá pela capacidade de disseminação rápida, principalmente com a chegada do Carnaval, que atrai milhares de turistas a cidades mineiras.

Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), a brasileira com suspeita de coronavírus havia dado entrada na UPA Centro-Sul, nessa terça-feira, com sintomas típicos de pneumonia, que seriam “compatíveis com doença respiratória viral aguda”. O caso foi notificado como suspeito por causa dos avisos dado pela Opas.

Após o diagnóstico, a mulher foi levada “em poucos minutos” ao Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro. A unidade é especializada em atendimentos de doenças infectocontagiosas e é referência no Estado. Segundo a Fhemig, a paciente está em quadro clínico estável, sem sinais de gravidade.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Belo Horizonte (Cievs-BH), monitora a paciente. Aos médicos do Cievs ela disse que não esteve na região de Wunhan, na China, onde os primeiros casos de contágio foram verificados no fim de dezembro. A mulher também negou ter tido contato com outras pessoas com sintomas da doença naquele país.

O caso continuará como suspeito até que haja comprovação de algum tipo de contato com o vírus, diz a SES. A pasta diz que os diagnósticos serão feitos em laboratórios de referência, para as quais foram encaminhadas amostras de sangue da mulher.

Segundo a SES, o hospital Eduardo de Menezes acionou uma espécie de protocolo no qual há isolamento imunológico para diminuir ao máximo riscos de transmissão de vírus.