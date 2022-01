O Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), da Unimontes, recebeu o Certificado da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH) pelo trabalho realizado para a promoção e apoio ao aleitamento materno.

Referência em vários casos, com 100% do atendimento gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o HUCF faz parte de uma rede de 301 hospitais com o título “Amigo da Criança”, que promovem dez passos para o sucesso do aleitamento materno.

Atualmente, o Brasil possui 222 bancos de leite humano e 219 postos de coleta, dentre eles o do HU. O aleitamento materno ajuda na redução da morbimortalidade infantil, capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de 5 anos, segundo o Ministério da Saúde.

“Há três anos trabalho no Posto de Coleta de Leite Humano. É muito gratificante ajudar as mães nos primeiros passos do aleitamento, desde colocar o bebê no seio materno a realizar os cuidados com as mamas. Muitas mães não têm experiência e esquecem de cuidar e amamentar os recém-nascidos. Existe uma técnica correta neste processo que ajuda a mãe e o bebê. Essa é uma das nossas atribuições: ajudar as mamães neste momento tão especial”, afirma a servidora Osvaldina de Souza.

O aleitamento materno é considerado o maior elo entre a mãe e o recém-nascido. “Trata-se do vínculo natural de afeto, proteção e nutrição para a criança, principalmente em seus primeiros meses de vida”, ressalta a servidora.



BALANÇO

Levantamento do Posto de Leite Humano do HU mostra que foram realizados, até 30 de novembro do ano passado, 1.093 atendimentos individuais a puérperas, além de 621 visitas domiciliares e o cadastro de 221 doadoras até dezembro.

O número de recém-nascidos internados na UTI Neonatal do HU e beneficiados com a captação de leite materno, entre janeiro e novembro de 2021, foi de 214. Destaque, ainda, para 489 litros de leite materno recolhidos pelo posto do HU até o momento.

Em 2020, foram coletados 473 litros de leite materno, realizados 830 atendimentos individuais na Maternidade Maria Barbosa, 745 visitas domiciliares, 275 doadoras cadastradas e 203 recém-nascidos beneficiados com o leite materno recolhidos das mães voluntárias.

A superintendente do HUCF, Priscilla Izabella de Menezes, ressalta que o trabalho desenvolvido pelas servidoras, colaboradores e doadoras faz a diferença na vida dos recém-nascidos quando eles mais precisam.

“É momento de parabenizar toda a equipe do Posto de Coleta, pois o trabalho que desenvolve é fundamental no apoio à saúde da mulher e da criança. Esta certificação é motivo de orgulho para todos os servidores do HUCF”, comemora a superintendente.

*Com Agência Minas