Uma vida sedentária pode expor as pessoas a um risco maior de casos mais graves de Covid-19. Estudos revelam que a obesidade é um fator de risco para a doença, e que quem está acima do peso e contrai a doença é mais susceptível a desenvolver a forma mais grave, que pode até levar ao óbito. Diante desse cenário, muitas pessoas resolveram cuidar do corpo e da saúde.

A prática de atividade física, segundo o personal trainer Athos Carvalho, fortalece a imunidade do organismo. “Desde o início da pandemia, notamos um grande crescimento do número de pessoas que decidiram praticar atividade física, principalmente pela promoção de muitos benefícios à saúde, como a melhora do sistema imunológico, qualidade de vida e bem-estar. A partir do momento que a pessoa deixa o sedentarismo e passa a se exercitar, ela começa a prevenir e reduzir riscos de muitas doenças”, afirma o personal.

Com as restrições para se deslocar até uma academia ou área livre, muitos têm procurado se exercitar em casa. O apelo para o personal trainer cresceu e também para a realização de treinos ou exercícios com um professor on-line. Mas é preciso ter cuidado para não realizar atividades inadequadas e que podem até mesmo provocar lesões.



CUIDADOS

Egresso do curso de Educação Física da Funorte, Athos Carvalho orienta os interessados em movimentar o corpo a procurar uma academia mais próxima de casa ou do local de trabalho, um local para fazer uma caminhada.

Além disso, destaca que é preciso tomar todos os cuidados de prevenção contra o novo coronavírus, como usar a máscara, levar o álcool em gel e manter o distanciamento mínimo de segurança.

“Diante da ameaça do vírus à saúde, manter um comportamento totalmente sedentário pode ser bem pior. O importante e recomendado é sempre se manter ativo. É muito importante a orientação de um profissional para dar início às atividades de forma correta e não provocar alguma lesão”, destaca.

Para a aluna Jociara Leal Jabbur, de 35 anos, a prática da atividade física foi muito importante. “Logo no início da pandemia foi enorme o estresse pela falta de me exercitar. Com o retorno, pude notar melhora no sono, disposição e tranquilidade”. Ela recomenda a contratação de um personal. “Conta muito na execução dos exercícios para poder fazer uma atividade segura e não haver nenhum dano no corpo, coluna, joelho”.