Em menos de três meses de mandato, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), visita as cidades norte-mineiras para reuniões com vereadores e deputados. O objetivo é mostrar a realidade econômica do Estado e apontar melhorias para região.

O governador esteve em Bonito de Minas no mês passado para conhecer a realidade do extremo Norte do Estado. Zema chegou a Jaíba ontem, onde conheceu o projeto Gorutuba – uma das maiores plantações de banana da América Latina e que corre risco de acabar por causa da falta de chuva e investimentos na estrutura de irrigação.

De lá, ele visitou o Centro Municipal de Educação Infantil Heley de Abreu, em Janaúba – antiga creche Gente Inocente, local onde aconteceu o incêndio criminoso que vitimou 11 pessoas, entre alunos e professores.

Na cidade, o governador também conheceu a usina fotovoltaica e sugeriu investir em energia solar na região.

De Janaúba, o governador seguiria para Montes Claros, onde pernoitaria.

A agenda de Zema na cidade está prevista para começar às 8h, quando se reúne com empresários e líderes de entidades de classe. Às 9h30, haverá uma reunião com prefeitos da região, que na oportunidade questionarão sobre o pagamento atrasado dos recursos travados no então governo Fernando Pimentel (PT).

Zema participará, às 10h, da posse do novo presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), o prefeito de Januária, Marcelo Felix.

Depois de cumprir outros compromissos na cidade, o governador segue viagem para Patos de Minas.