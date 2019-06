Mais duas cidades do Norte de Minas acabam de comemorar os frutos do trabalho da ex-deputada federal Raquel Muniz (PSD). Neste final de semana, as cidades de Ninheira e Cristália receberam benefícios a partir de emenda da parlamentar, campeã de investimentos na região. Foram cerca de R$ 230 milhões investidos em cem municípios mineiros.

Preocupada com a segurança da população, Raquel trabalhou para fomentar a proteção ao cidadão, possibilitando a chegada de viaturas que vão auxiliar a Polícia Militar no combate ao crime.

“A segurança foi uma das nossas bandeiras na Câmara. As viaturas são importantes, por garantir ainda mais efetividade ao trabalho da nossa Polícia Militar. Com mais viaturas nas ruas, a população se sente mais segura, isso significa mais qualidade de vida para o cidadão, que pode exercer o direito constitucional de ir e vir com mais tranquilidade”, disse Raquel Muniz, durante solenidade de entrega em Cristália, a 160 quilômetros de Montes Claros.

Para o sargento Charles Monteiro, da Polícia Militar de Cristália, o veículo, orçado em cerca de R$ 95 mil, suprirá uma demanda antiga da comunidade. Há dois anos na cidade, ele diz que os colegas que lá estão há mais tempo sempre reclamaram da ausência de uma viatura adequada. Apesar da diminuição da criminalidade, o sargento afirma que o trabalho preventivo ficava prejudicado.

“A viatura que temos aqui é baixa, mais antiga e dificulta o percurso. Nosso trabalho é ostensivo, de preservação, e sem o veículo em boas condições não havia como fazer vários deslocamentos. Ficávamos impossibilitados de prestar um bom serviço à população”, afirmou o sargento.

O prefeito de Cristália, Edson Santos Albuquerque (MDB), o “Tiquinho”, destacou sua gratidão a Raquel e ressaltou que, apesar de não tê-la apoiado na eleição, ela não se furtou a atender o município em sua necessidade.

“Somos uma população de cerca de 6.500 habitantes e temos uma única viatura. Temos mais ocorrências na zona rural, este veículo era muito necessário. Raquel é uma pessoa que tem condição de ajudar o Norte de Minas e não mediu esforços para beneficiar a cidade. Agora, nosso problema está resolvido”, pontuou.

Ninheira, a 360 quilômetros de Montes Claros, faz divisa com três municípios da Bahia e, pela localização, recebe pouca atenção de parlamentares. Para o ex-vereador Joel Pereira, essa é a primeira vez que o município de fato tem a atenção merecida.

“Dificilmente alguém olha para a questão da segurança. A viatura chega no momento adequado e vai ajudar bastante a resolver parte dos problemas que temos aqui neste setor”, disse Moreira, acrescentando que a então deputada Raquel Muniz já havia destinado emenda no valor de R$ 100 mil para a saúde do município, que tem mais da metade de seus 10 mil habitantes na zona rural.