A Polícia Civil de Minas passa a contar, a partir de agora, com 207 novas viaturas, entregues nesta sexta-feira (6) pelo governador Romeu Zema, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Os veículos serão distribuídos para unidades da corporação em todo o Estado e foram adquiridos a partir da indicação de emendas parlamentares de deputados estaduais e federais da bancada mineira.

Três delas virão para Montes Claros, Var-zelândia e Januária, no Norte de Minas, indicadas pela ex-deputada federal Raquel Muniz (PSD), que participou da solenidade na capital mineira.

Os 207 veículos são de diferentes modelos. Eles serão usados em trabalhos de investigação, que é a essência da instituição, contribuindo ainda mais para a redução dos índices de criminalidade violenta.

Ao todo, foram entregues 111 Aircross para 105 municípios mineiros, 71 caminhonetes Toro para 58 cidades e dez órgãos específicos da instituição, além de 3 Toyota Etios para duas cidades e 1 Palio Weekend.

A partir de um termo de doação da Senasp para a Policia Civil de Minas, também serão entregues 16 Ford Ranger a dez municípios. Já os deputados estaduais destinaram emendas parlamentares para a compra de cinco Aircross que serão levados para cinco cidades.

Durante a cerimônia de entrega, o governador agradeceu o apoio dos deputados que destinaram as emendas para a aquisição das viaturas. “Estou aqui hoje na condição de quem tem que agradecer muito aos deputados que estão propiciando essa entrega. Como todos sabem, a situação financeira do Estado, infelizmente, não nos possibilita fazer qualquer aquisição. Muitos aqui são testemunha de que nós mal temos recursos para dar manutenção e comprar combustível, o que dizer de fazer novas aquisições. Mas aquilo que depende de gestão, e não de recursos financeiros, posso dizer que vocês são provas vivas de que estamos avançando”, afirmou.

Romeu Zema reafirmou o compromisso de apoiar a Polícia Civil de Minas. “É dessa maneira que vocês terão condição de desempenhar o papel tão importante que cabe a todos vocês. Fico satisfeito de estar aqui entregando essas 207 viaturas, há pouco tempo demos o aval para viabilizar a convocação de 450 pessoas admitidas em concursos passados da Polícia Civil”, completou o governador, agradecendo o empenho e a participação dos policiais civis na redução nos índices de criminalidade de Minas.



RESULTADOS

O chefe da Polícia Civil de Minas, delegado-geral Wagner Pinto de Souza, destacou que os novos veículos são fundamentais para que o trabalho de investigação criminal seja realizado com ainda mais qualidade. Ele também ressaltou que as ações do governo voltadas para a instituição têm sido determinantes para garantir “uma Polícia Civil mais estruturada, forte e respeitada”.

“Com planejamento de cumprimento de metas e muito trabalho, temos entregado resultados relevantes para a sociedade mineira. O mais recente levantamento dos dados de Segurança Pública mostra que Minas tem o menor índice de criminalidade dos últimos oito anos. A Polícia Civil inaugurou dez novos prédios para abrigar delegacias e criou unidades importantes, que tratam de crimes urgentes no país, como o feminicídio e a corrupção”, afirmou.

O delegado-geral ainda lembrou a posse de novos delegados e investigadores, a realização de treinamentos especializados com instituições internacionais e a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.

*Com Agência Minas