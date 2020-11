O sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou falhas poucos minutos depois de encerradas as eleições deste domingo (15). Ainda não se sabe o que está ocorrendo e quando as parciais serão divulgadas.

O problema ocorre horas depois de instabilidade no aplicativo e-Título, recomendado pela Justiça Eleitoral para que, quem estivesse fora do domicílio eleitoral, fizesse a justificativa neste ano. Sem conseguir acesso, muitas pessoas tiveram que ir até um local de votação para prestação de contas.

À tarde, durante entrevista coletiva, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, pediu desculpas pela instabilidade no e-Título, mas disse que o problema é causado porque muitos eleitores deixaram para baixar o aplicativo de celular em cima da hora.

“Peço desculpas por não termos uma capacidade maior, nós nos defendemos dizendo nós pedimos para as pessoas baixarem o aplicativo com antecedência. Todo mundo baixando no último dia, tem esse problema”, disse Barroso.

*Com André Santos