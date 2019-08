O Shopping Popular Mário Ribeiro está com o elevador interditado há uma semana.

Lojistas do 3 e 4 piso são os que mais reclamam.

Um deles , que pediu para não ser identificado, disse que o problema é recorrente e afeta o movimento. Em sua loja, de equipamentos eletrônicos, a queda nas vendas foi de 25 a 30% e ele atribui a situação a precariedade do elevador.

Berenice Gomes, cuja loja está no piso superior, também se sente prejudica por estar no piso superior. Ela desta a que as pessoas com mobilidade reduzida acabam desistindo de ir até a loja.

Um funcionário do Shopping declarou que peça estaria vindo de SP e por esse motivo o problema ainda não foi sanado. Não há previsão para o conserto.