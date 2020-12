Após 28 anos compondo a Câmara de Vereadores de Montes Claros, feito inédito no Legislativo da cidade, Sebastião Ildeu Maia chega ao final do sétimo mandato. Nascido no distrito de Santa Rosa de Lima, o parlamentar deixa a Câmara com uma marca histórica: foi o primeiro vereador a emplacar o quinto, sexto e sétimo mandatos consecutivos.

“Saio com a sensação de dever cumprido. De ter trabalhado pelo desenvolvimento da nossa cidade. Nem tudo que a gente queria, conseguimos, mas com certeza foram muitas vitórias e muitas conquistas importantes em favor do nosso povo. Fico agradecido à população por ter confiado a mim sete mandatos. É uma honra muito grande ter representado o povo de Montes Claros por 28 anos”, diz o vereador.

Ildeu enfrentou as urnas novamente neste ano, mas, desta vez, como candidato a vice-prefeito de Ruy Muniz, pelo Progressistas, sigla que Ildeu nunca abandonou.

“Encerro meu trabalho como vereador, mas continuo como cidadão montes-clarense torcendo e cobrando melhorias para o nosso município. A partir de agora, passo a cobrar como cidadão e continuarei lutando e de olho em tudo aquilo que for bom para o nosso povo”, afirmou Ildeu.

Até ser eleito em 19982, com 977 votos, Ildeu trabalhou como cobrador e motorista de ônibus. De lá para cá, conseguiu uma votação crescente, marcando seu nome na história política do Legislativo Municipal.

Em 2005, foi presidente da Câmara. Em 2013, tomou posse como Secretário de Agricultura na gestão do prefeito Ruy Muniz. Ele é considerado pela população como o mais atuante a ocupar aquela pasta.



FIDELIDADE

A fidelidade de Ildeu Maia ao partido Progressistas, onde iniciou a carreira política e permaneceu até agora, revela um dos traços marcantes da sua personalidade – a lealdade –, que é destacada por companheiros.

“Ildeu Maia é um líder coerente, sério e um servidor público dos maiores que a história de Montes Claros já teve. Apenas ele, somente ele, exerceu por 28 anos o cargo de vereador, e com muita dignidade. Ele deixa o mandato de vereador, mas permanece firme na política ajudando a nossa região e a nossa cidade. Que ele continue iluminando outros líderes políticos para que eles tenham essa mesma firmeza e coerência. Obrigada pela sua amizade, meu companheiro Ildeu Maia”, declara o professor Ruy Muniz.

A ex-deputada Raquel Muniz revela que o aprendizado com Ildeu foi de suma importância para sua atuação parlamentar em defesa do homem do campo. “Por meio de Ildeu conheci a zona rural e minhas emendas parlamentares foram destinadas a várias associações, sempre com o acompanhamento dele. Terá sempre a minha gratidão. Tenho certeza que é apenas uma pausa e ele vai continuar trabalhando pelo povo da zona rural. É uma figura ímpar, companheiro, competente, verdadeiro e tem ao lado uma família que o apoia e participa. A vida de um político é difícil e ter essa presença constante em todos os momentos é raro”, pontua Raquel.



PRESTATIVO

Casado com Cátia Rejane Pereira Maia, o filho de João Maia e dona Aurora é pai de Marcella e Gabriela. Antes mesmo de ingressar na política, mostrava sinais de que poderia trabalhar especialmente em favor daqueles que não tinham voz.

“Quando era motorista do ônibus, ele já era prestativo e sonhador. Sonhava com dias melhores para o lugar onde nasceu e todo progresso que Santa Rosa viveu tem o dedo de Ildeu. Ele não exclui ninguém. Ele estimula e quer ver todo mundo participando. Ajudou a fundar essa associação e faz de tudo para que não acabe, porque é preocupado com a zona rural, com o trabalhador rural e o bem-estar de todos aqui”, relata a atual presidente da Associação do Distrito, Vera Lúcia Pereira de Castro.

“Ele saiu da mesma forma que entrou. Temos muito carinho, gratidão e honra por sermos conterrâneos dele. Tenho certeza que ele vai continuar se doando pelo bem da nossa comunidade. A zona rural é muito sofrida e precisa de pessoas com boa vontade”, complementa.