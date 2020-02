O empresário, professor e médico Ruy Muniz é pré-candidato a prefeito de Montes Claros pelo Progressistas (PP). A filiação ao partido e o anúncio da pré-candidatura aconteceram ontem, durante cerimônia na Câmara Municipal. Presente ao evento, o deputado federal Marcelo Aro, presidente estadual do PP, avaliou que o novo correligionário vai “recolocar Montes Claros nos trilhos, de onde nunca deveria ter saído”. Ruy Muniz foi chefe do Executivo municipal de 2013 a 2016.

Em pronunciamento na casa legislativa, Marcelo Aro, que é montes-clarense, destacou que um dos grandes feitos de Ruy Muniz à frente do Executivo municipal foi “elevar o orçamento de módicos R$ 600 milhões para mais de R$ 1 bilhão”.

O evento contou com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças do Norte de Minas.

Prefeito de Cônego Marinho, Agidê Santana fez questão de prestigiar a cerimônia do lançamento do nome de Ruy Muniz como pré-candidato a prefeito.

“Ruy Muniz é um visionário e a região precisa de pessoas como ele. É uma alegria tê-lo como colega de partido”.

Para Mário Silveira, vice-presidente do Republicanos (antigo PRB), a cidade está defasada em termos de desenvolvimento e “é necessário pensar em saúde, educação e segurança. Por isso queremos caminhar juntos”.

Vereador em Montes Claros por sete mandatos pelo Progressistas, Ildeu Maia destacou que os ideais de Ruy Muniz encontram respaldo na premissa do partido, que é, além de “realizar obras, cuidar do bem-estar das pessoas”.



ATUAÇÃO

Durante o pronunciamento na Câmara, Ruy Muniz ressaltou a importância do Progressistas no cenário nacional.

“Colocamos o nosso nome como pré-candidato porque temos experiência, sabemos fazer, e está comprovado que Montes Claros, durante a nossa gestão, cresceu”, afirmou. Além de ex-prefeito do município, Ruy Muniz foi vereador – teve a maior votação na cidade em 2004 – e deputado estadual (2007-2011).

“Estou muito tranquilo. Vou conduzir nossa pré-candidatura com serenidade e o partido representa aquilo que pregamos e acreditamos que é ‘ oportunidade para todos’”, disse Ruy Muniz.