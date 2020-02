O Progressistas (PP) vai reunir suas lideranças na Câmara Municipal de Montes Claros, na próxima quinta-feira, às 16h30, para traçar caminhos com vistas às eleições deste ano. O encontro, que contará com as presenças do deputado federal Marcelo Aro, presidente do Progressistas em Minas; do deputado federal Pinheirinho e de inúmeros outros nomes de peso da legenda, está sendo organizado pelo professor Ruy Muniz, presidente do partido em Montes Claros. Muniz deverá receber o apoio das principais lideranças do PP para se lançar pré-candidato a prefeito de Montes Claros.

Considerado o terceiro partido do país, pela quantidade de parlamentares, o PP conta com 42 deputados e seis senadores, que compõem a base do governo federal.



VEREADORES

Em Montes Claros, o vereador Ildeu Maia, com sete mandatos, é a grande aposta do partido, mas abre a possibilidade de eleger até quatro vereadores, depois de firmadas as alianças.

“O partido tem como característica o cuidado com o povo, com as pessoas. Elas estão precisando de políticos que lhes deem atenção, realizem aquilo que é necessário e promovam a melhoria na qualidade de vida da população. O governo municipal atual não tem se preocupado com isso. Para o partido, a expectativa é muito boa em relação à chegada do pré-candidato Ruy Muniz”, pondera Ildeu, que integra a comissão provisória como secretário-geral do partido.

“O PP é um partido de centro, pragmático, tem grande influência na governabilidade, tanto estadual quanto federal, e vai ajudar Montes Claros a encontrar o caminho do desenvolvimento. Como pré-candidato, nosso propósito é fazer de Montes Claros uma cidade conectada. Amo Montes Claros, e, por isso, o que ocorre de interessante em outras partes do mundo quero trazer para cá”, declara Ruy Muniz.