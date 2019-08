A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou requerimento da vereadora Graça da Casa do Motor (PHS) propondo a criação do Conselho Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania (LGBTQI+). Para a criação do conselho, no entanto, o Executivo deverá enviar projeto à Câmara. A proposta já tem o apoio de outros vereadores.

A iniciativa vem cobrir uma lacuna existente na cidade, que já abriga conselhos como o da Pessoa Com Deficiência, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso e outros.

“Por meio do conselho podem ser construídas políticas públicas para proteger os direitos da população LGBT e direcionar emendas parlamentares que possibilitem a efetivação dessas políticas. A meta é que o conselho trabalhe principalmente os problemas psicológicos que cercam essa população e seus familiares, que, muitas vezes, discriminam seu ente querido”, disse a vereadora.

“Sofri discriminação, com piadas no ambiente social. Nem eu mesmo sabia me definir e as pessoas, indiretamente, cobravam uma resposta. Não foi de uma vez, mas, aos 15 anos, comecei a entender o que acontecia comigo. É um processo lento e eu entendi que sou uma pessoa como outra qualquer”, contou Eike Staley Vieira, estudante de Ciência da Computação, que, aos 21 anos, revela se sentir bem melhor depois que deixou de dar importância à opinião das pessoas.



PRECONCEITO

Levantamento do Grupo Gay da Bahia, de 2017, aponta Minas Gerais como o segundo Estado em notificações de assassinatos e suicídios entre a população LGBT. Das 445 lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBTs) vítimas de homofobia, 43 morreram em Minas, que ficou atrás apenas de São Paulo, com 59 mortes. Em 38 anos de pesquisa, foi o maior número registrado.

O montes-clarense Rodrigo Rodrigues ficou conhecido depois de se apresentar em um programa nacional de TV. Morou em Juiz de Fora, fez teatro e retornou à sua cidade natal, onde se transformou em Fabíola Vogel. Com essa identidade, conquistou o “Miss Montes Claros Gay”. Hoje, atua como apresentadora em uma TV local, conhecida como “Fanta Fantástica”, é atriz e transformista.

“Ser conhecido me ajudou a enfrentar o preconceito, me deu voz, mas nada é fácil. A maioria dos gays está morrendo de depressão, por falta de apoio psicológico. O conselho é necessário e pode suprir esse vazio”, defende.

O secretário de Desenvolvimento Social, Aurindo Ribeiro, não foi encontrado para falar sobre o assunto.