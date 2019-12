Um protesto marcou reunião de ontem na Câmara Municipal de Montes Claros. Dezenas de pessoas, vestidas com camisetas e munidas de cartazes com dizeres de apoio ao vereador Oliveira Lêga (Cidadania), participaram de manifestação contra a cassação do parlamentar.

Em um deles se lia: “Cadê o vereador que eu e mais 1.800 pessoas colocamos aqui?”. O parlamentar perdeu o mandato há uma semana, depois que a Mesa Diretora da Casa anunciou ter cumprido uma determinação da Justiça Eleitoral.



TRANSPARÊNCIA

Samuel Monção, acadêmico de Direito, participou do protesto. “A política deve ser clara e feita de modo transparente, o que não foi observado no caso do vereador Oliveira Lêga. A manifestação de hoje (ontem) é um ato de repúdio a toda forma suja e obscura de se fazer política. Chega de troca de favores. A população de Montes Claros exige Lêga de volta ao seu local de direito”.

No momento da fala de alguns vereadores, os manifestantes deram as costas para o Plenário, em mais uma forma de protesto.