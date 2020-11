O candidato do PTC, Marcelo Valmor, votou às 10h na Escola Dom João Pimenta, no Centro de Montes Claros. Foi acompanhado do vice, Wesley Souto.

Na saída, conversou com O NORTE. "Acreditamos que vivemos uma eleição atípica, não só devido à pandemia do novo coronavírus, mas, principalmente, pelo esgotamento da política enquanto prática de solução dos problemas sociais e econômicos. Por isso, tudo é possível. Fizemos uma campanha ultramodesta, com pouco apoio partidário, inclusive, mas com um grande apoio de amigas e amigos. Estamos confiantes não só em um segundo turno, mas, principalmente, no avanço da candidatura do PTC", declarou o candidato.