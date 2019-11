O ex-prefeito de Riacho dos Machados Antônio Lourenço do Carmo terá que devolver cerca de R$ 33 mil aos cofres públicos. Ele é acusado de utilizar recurso da prefeitura para pagar dívidas pessoais.

Segundo as investigações do Ministério Público, o desvio ocorreu entre 1997 e 2000, durante mandato do gestor municipal. Para isso, Antônio Lourenço contou com a ajuda de dois servidores, que também deverão devolver o montante.

De acordo com o processo, um motorista concursado da prefeitura, que na época atuava como tesoureiro, assinou os cheques utilizados pelo prefeito, que os recebia de outro servidor. Além de ter que devolver o recurso aos cofres públicos, os três condenados perderam a função pública e os direitos políticos por oito anos.

O ex-prefeito afirma que retirou os cheques para quitar um empréstimo contraído com a finalidade de pagar despesas médicas da esposa. O administrador diz que não teve intenção de prejudicar financeiramente a administração pública, visto que os cheques solicitados eram de contas inativas do município.

Ainda cabe recurso da decisão mas, de acordo com o desembargador Moreira Diniz, o ato é visto como “descaso para com o bem público”.