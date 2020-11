O candidato Idelfonso Fon Fon (PMB) escolheu a parte da tarde para votar e chegou à Escola Egídio Cordeiro, no bairro Independência, acompanhando da esposa Renata.

Idelfonso votou e conversou com O NORTE.

"É um ato democrático muito importante e todos devem votar. Estou com os pés no chão e, aquele que for eleito, que faça um ótimo mandato para todos os montes-clarenses. Orientei a todos para cumprir os protocolos e optei por ficar em casa com a minha família" , disse o candidato, que não fez visita a outros locais de votação.