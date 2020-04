Após Henrique Mandetta anunciar, pelas redes sociais, que havia sido demitido do cargo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, na tarde de ontem, o médico Nelson Teich como novo ministro da Saúde. Mandetta ficou pouco mais de 16 meses na função. Teich assume o cargo em meio à pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 30 mil pessoas no país, levando cerca de 1,9 mil pacientes a óbito. Em um pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado do novo auxiliar, Bolsonaro ressaltou que é preciso combinar o combate à doença com a recuperação econômica e garantia de empregos, e defendeu uma descontuidade gradativa do isolamento social em vigor em todo o país.

O isolamento social era uma das principais divergências entre o presidente e o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta. “O que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar presa dentro de casa, e o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial e outras ações por muito tempo”, afirmou.



TRANSIÇÃO

De acordo com Bolsonaro, houve um “divórcio consensual” entre ele e Mandetta, e destacou que o ex-ministro “se prontificou a participar de uma transição a mais tranquila possível, com a maior riqueza de detalhes que se possa oferecer”. Em seu discurso após o presidente, Nelson Teich disse que não haverá uma definição “brusca ou radical” sobre a questão das diretrizes para o isolamento social, mas enfatizou que a pasta deve tomar decisões com base em informações mais detalhadas sobre o avanço da pandemia no país.

Nesse contexto, ele defendeu um amplo programa de testagem para a Covid-19 e ressaltou que está completamente alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, na perspectiva de retomar a normalidade do país o mais breve possível. “Existe um alinhamento completo aqui, entre mim e o presidente, e todo o grupo do ministério, e que realmente o que a gente está aqui fazendo é trabalhar para que a sociedade retome cada vez mais rápido uma vida normal”, disse.



Perfil

O novo ministro da Saúde émédico oncologistae empresáriodo setor. É natural do Rio de Janeiro, formadopelaUniversidade Estadualdo Rio de Janeiro (UERJ),com especialização emoncologia noInstituto Nacional deCâncer (Inca).Tambémé sócioda TeichHealthCare, uma consultoria de serviçosmédicos. Teichfoi consultor informal nacampanha eleitoralde Bolsonaro, em2018,efoi assessor no próprioMinistério daSaúde, entre setembro do ano passadoe janeirodeste ano. *Com Agência Brasil