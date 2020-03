Termina amanhã o prazo para fazer o cadastramento eleitoral biométrico. Mesmo com a extensão da data, centenas de eleitores montes-clarenses deixaram para fazer o registro de última hora e, ontem, tiveram que enfrentar filas quilométricas. Teve gente que chegou às 4 da manhã para garantir o direito de votar nas próximas eleições.



Para tentar atender toda a demanda o Cartório Eleitoral de Montes Claros, está distribuindo 1.100 senhas por dia desde a última quarta-feira. Alguns atendimentos só serão realizados na próxima segunda-feira. Mas apenas para quem garantir “o passe”.



A data limite para fazer a biometria era 20 de fevereiro em Montes Claros. Devido à baixa procura, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) prorrogou o prazo até esta sexta-feira. A procura dos últimos dias chegou a gerar uma sobrecarga no sistema, que ficou lento. Com isso, os atendimentos que antes eram agendados passaram a ser por ordem de chegada.



O motorista de aplicativo Genilson Gomes esperou seis horas na fila. “Não lembrei que tinha que fazer isso (biometria) e acabei tendo que enfrentar a fila, em pé, debaixo de sol e chuva”, pontua.



O Cartório Eleitoral está distribuindo 600 senhas para atendimentos normais, 200 para o público prioritário e 300 para quem fez os agendamentos anteriormente. A fila começa a se formar ainda de madrugada. A distribuição começa às 8h, quando o expediente tem início. O endereço é rua João Souto, 670, no Centro.



REGIÃO

No Norte de Minas eleitores de 11 municípios irão vão votar nas eleições deste ano pelo sistema biométrico. Mirabela, Patis, Montes Claros, Itacambira, Glaucilândia, Mamonas, Espinosa, Bocaiuva, Francisco Dumont, Engenheiro Navarro e Olhos d’Água.



A Justiça Eleitoral aponta que na maior cidade da região, 79,2% do eleitorado já fez o novo registro.



O cartório eleitoral de Montes Claros também responde pelo município de Mirabela. Eleitores de lá que perderam o prazo fixado pelo TRE parra a cidade devem fazer o processo em Montes Claros até esta sexta-feira. Nas cidades que não possuem cartório a Justiça Eleitoral enviou equipes itinerantes.



Além de não poder votar nas eleições deste ano, quem deixar de fazer a biometria terá o título cancelado.



Os documentos necessários para a biometria são identidade (carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento), comprovante de endereço e título de eleitor (caso não possua, o documento pode ser retirado na hora). Não é aceito o novo passaporte.