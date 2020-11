Os eleitores que não sabem os locais de votação podem esclarecer as dúvidas através do app e-Título. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets nos sistema IOS e Android. Além do app, os eleitores também podem descobrir o local de votação no Disque-Eleitor, através do telefone 148 e no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Pelo aplicativo, os eleitores devem ter em mãos o número do CPF para ter acesso aos dados. O interessado pode saber o local de votação acessando o site, clicando nas seções “eleitor”, “título e local de votação”, “consulta” e “com o nome”. Na sequência, o eleitor tem que informar o nome, data de nascimento e o nome da mãe.

Minas Gerais tem um total de 304 zonas eleitorais com 44.595 seções eleitorais e 15.889.559 eleitores aptos a votar nas eleições de 15 de novembro.



MONTES CLAROS

Em Montes Claros, são três Zonas Eleitorais – 184º, 185º e 317º. O Foro Eleitoral 317º tem 113.269 mil eleitores. A Zona 184º, que inclui os municípios de Itacambira, Glaucilândia e Claros dos Poções, tem 85.155 eleitores de Montes Claros, e a Zona 185º, que abarca também as cidades de Mirabela, Patis e Juramento, tem 80.250 eleitores de Montes Claros.

Segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Montes Claros tem 279.274 eleitores cadastrados - são 16.778 a mais (alta de 6,39%) do que em 2016.

Mudanças em locais de votação

- A seção da Escola Montessori Pedacinho do Céu foi transferida para a Escola Estadual Gonçalves Chaves, localizada na Praça Dr. João Alves, 14, Centro.



- As seções da Escola Estadual Carlos Versiane foram transferidas para a E.E. Dom João Antônio Pimenta, localizada na rua Viúva Francisco Ribeiro, 180, Centro.



- As seções do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Cemei Manoel Caribé Filho foram transferidas para a E.M. Hilda Carvalho, que fica na rua Argentina, 395, bairro Dr. João Alves.



- A seção da Creche Estrela da Esperança foi transferida para a E.E Antônio Canela, localizada na avenida Nossa Senhora de Fatima, 2239, São Geraldo.



- Zona 317ª - As seções da Escola Técnica do Alto São João foram transferidas para o Colégio Otto, localizado na rua Hildeberto de Freitas, 54, bairro São José.