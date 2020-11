Downloads “de última hora” deixaram e-Título instável

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, pediu desculpas neste domingo (15) pela instabilidade no e-Título, mas disse que o problema é causado porque muitos eleitores deixaram para baixar o aplicativo de celular em cima da hora.

“Peço desculpas por não termos uma capacidade maior, nós nos defendemos dizendo que nós pedimos para as pessoas baixarem o aplicativo com antecedência. Todo mundo baixando no último dia, tem esse problema”, disse Barroso.

O ministro afirmou que, apesar da sobrecarga, o aplicativo “está funcionando adequadamente”. Ele pediu que as pessoas “insistam um pouquinho".

Desde as primeiras horas de votação, muitos eleitores relatam nas ruas e nas redes sociais dificuldades em acessar os serviços do e-Título, sobretudo o que permite justificar ausência à votação por meio da ferramenta de georreferenciamento existente nos celulares.

Ainda pela manhã, o TSE divulgou uma nota em que disse que “pode haver instabilidade momentânea no uso do aplicativo em razão do excesso de acessos”.

Segundo Barroso, somente no sábado (14) foram feitos 3 milhões de downloads do aplicativo. “Numa característica do brasileiro, as pessoas deixaram para baixar no último dia e na última hora”, ressaltou o ministro.

*Com Agência Brasil