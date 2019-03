O vereador Cláudio Prates (PTB) alegou “motivos pessoais” e, de surpresa, renunciou ao mandato na manhã de ontem, durante reunião ordinária na Câmara Municipal. Cláudio foi o parlamentar mais bem votado nas duas últimas eleições municipais, com 3.774 votos em 2012 e 3.191 em 2016.

“Estou convicto de que não fugi às minhas responsabilidades. Fui além. Cumpri o que de mim se esperava: com projetos, ações, atuações, intervenções, milhões de recursos conquistados”, disse o vereador durante a leitura da carta de renúncia.

Prates afirmou ainda que “outros projetos e ideais e sonhos se tornam incompatíveis com esta sublime missão política, razão pela qual, depois de muito refletir, orar a Deus e conversar com a minha família, tomo esta decisão, com absoluta tranquilidade e paz na consciência”. Ele agradeceu a Deus, à família, aos amigos, assessores, vereadores e servidores da Casa Legislativa.

Cláudio também disputou duas eleições para deputado. A primeira para estadual e a última para federal, em 2018, quando teve 28.023 votos. Foi ainda presidente da Câmara durante os dois primeiros anos do atual mandato.

Oficialmente, o vereador ficará no cargo até 1º de abril. A Câmara explica que o próximo passo é que a Casa comunique a renúncia ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para certificar quem ocupa a vaga deixada por Cláudio Prates.

A vaga seria do suplente Fábio Neves (PSB), mas que teria perdido o direito ao trocar de partido nas eleições de 2018, quando foi candidato a deputado estadual pelo PROS. Fábio Neves está novamente filiado ao PSB e tem chances jurídicas de assumir o cargo. Do contrário, a vaga deve ficar com Dr. João Paulo Bispo (PSB).

Depois que a Câmara for notificada pela Justiça Eleitoral é que o suplente será oficialmente convocado a assumir o cargo.