Janaelli Neri (PSOL) deixou para votar à tarde, no Colégio Coteminas. Ao deixar o local, conversou com O NORTE. "Hoje é dia de celebrar, de ficar alegre e feliz porque estamos muito satisfeitos com o percurso da campanha, com o acolhimento nos bairros, com todas as denúncias que fizemos e satisfeitos com todas as demandas das pessoas. Chegar até aqui já é uma grande vitória e cada palavra nossa representa a vitória de muitas pessoas. A nossa expectativa é a de que nossa cidade olhe para a própria cidade de uma maneira diferente, que aposte no novo, na diversidade e que esse processo seja só mais um para lutarmos pela democracia, pela valorização das pessoas, para uma cidade muitos mais igual".