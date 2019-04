O médico João Paulo Bispo (PTB), de 37 anos, vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Montes Claros. Ele ocupa a vaga deixada por Cláudio Prates (PTB), que renunciou ao cargo em 26 de março. A decisão do juiz eleitoral Vítor Luiz de Almeida, do Foro Eleitoral de Montes Claros, foi publicada ontem.

Com o anúncio, termina a novela sobre a decisão entre João Paulo e Fábio Neves, que seria o primeiro suplente da Coligação Amizade e Trabalho – PTB/PSB. Mas, como fez uma mudança de partido, abriu a possibilidade para o segundo suplente.

A situação gerou um quadro de incerteza e fez com que o presidente da Casa, vereador José Marcos Martins de Freitas (PSD), fizesse uma consulta à Justiça eleitoral, para então convocar o novo ocupante.

Fábio alegou, no entanto, que não caberia a consulta, já que havia retornado ao partido antes mesmo da renúncia de Cláudio. “Caberia à Câmara dar posse ao primeiro suplente, independentemente de mudança de partido, mas eu retornei ao partido em 23 de outubro de 2018”, disse Fábio.

“A filiação foi feita por meio do site, no entanto, o partido não encaminhou a filiação à Justiça eleitoral”, disse um assessor de Fábio. Em nota, a assessoria informou ainda que “em respeito aos 2.551 eleitores montes-clarenses que confiaram o seu voto nas eleições de 2016, Fábio vai recorrer da decisão. Fábio Neves lamenta a decisão que sobrepõe a vontade popular e confia que o caso será revisto em instâncias superiores”.



ESTREIA

João Paulo Bispo obteve 1.394 votos na eleição. Médico por formação, ele diz que não vai abandonar a profissão e que a experiência vai ajudar na luta por melhorias no setor.

“Pretendo focar principalmente nas áreas de educação e de saúde. Foi a educação quem me tornou o que sou hoje. E a saúde municipal precisa de atenção. Foi com esse foco que me candidatei. Eu não vou deixar a minha profissão, apenas faria ajuste no horário pra exercer as duas funções”, disse João Paulo.

“O presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, Marcos Nem, informa que ainda não houve o comunicado oficial da Justiça Eleitoral quanto a quem ocupará a vaga de vereador deixada por Cláudio Prates. Assim que tiver acesso ao documento, irá se pronunciar”, informou o Legislativo, em nota.

A Chefe da 317ª Zona Eleitoral, Sirleide Batista, disse que está agilizando os trâmites para comunicar oficialmente sobre a decisão do juiz ao presidente da Câmara. A cópia da decisão está disponível no Cartório Eleitoral.