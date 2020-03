A Associação dos Vereadores da Área Mineira da Sudene (Avams) encerra hoje a 25ª edição do congresso que, neste ano, teve como tema “Comunicação e Política”.

O presidente da entidade, vereador Daniel Dias (PCdoB), pontua que o tema é bastante atual e que as mídias têm feito diferença no debate político. “O conhecimento da ferramenta e dos seus mecanismos é essencial para aqueles que se propõem a enfrentar as urnas e dialogar com o público”, diz.



Há um ano à frente da entidade como presidente, o vereador Daniel Dias comemora o fortalecimento da Associação e destaca que a Avams tem participado de pautas importantes em defesa da população, como saúde regional, crise hídrica e mobilização dos taxistas. Com relação ao espaço físico, o vereador destaca que houve avanço.



“Nós conseguimos transferir a entidade para um espaço maior, com o foco no apoio ao vereador que, às vezes, chega à cidade e não tem um lugar disponível para fazer uma reunião. Aqui ele vai encontrar a casa de apoio ao vereador e pode até se hospedar no local. Temos alguns quartos equipados e essa tarefa está em montagem. Estamos trabalhando nessa direção para dar este suporte”, revela.



INDEPENDÊNCIA

O vereador destaca que a Associação promoveu, em 2019, quatro grandes encontros regionais e em todos eles havia a presença de dez ou mais Câmaras. O objetivo é capacitar, preparar e mostrar ao vereador que o Legislativo precisa de autonomia e é um poder independente.



“Em muitos municípios, o Executivo tenta sufocar a ação do Legislativo e fazer barganhas. São órgãos diferentes. Às vezes eles podem convergir para o mesmo ponto, mas não há hierarquia de um sobre o outro e o principal papel do vereador é o de fiscalizar o Executivo. A população ganha com essa independência”, declara.



HOMENAGEM

O evento se encerra com a entrega do “Prêmio Personalidade Destaque Regional 2020”, para pessoas do meio político, empresarial e social que são destaque em sua área de atuação. Uma delas é Raquel Muniz, empresária, ex-deputada federal e assessora do Ministério da Agricultura.



“A homenagem da Avams é o reconhecimento de um trabalho que temos feito por décadas e continuamos fazendo. Um trabalho que iniciei através de nossas instituições de ensino e que demos continuidade durante o nosso mandato de deputada federal. Onde quer que eu esteja, estarei sempre trabalhando pelo Norte de Minas, sempre em busca de garantir mais qualidade de vida ao cidadão”, disse Raquel.