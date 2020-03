Índices obrigatórios descumpridos, atraso no pagamento dos professores, escolas em espaços físicos inadequados e deteriorados, fechamento de turmas do maternal, paralisação de construção de Cemeis e sobrecarga de trabalho para auxiliares de docência são alguns dos problemas da educação municipal em Montes Claros, segundo vereadores.

Na última semana, Ildeu Maia (Progressistas), Fábio Neves (PSB) e Sérgio Pereira (DC) estiveram no estacionamento de uma fábrica desativada, comprada pela Prefeitura. O espaço está sendo usado como depósito pela administração municipal. Lá, afirmam, encontraram parados vários veículos que poderiam estar sendo usados para transportar estudantes.

“Recebemos reclamações de pais e mães que têm filhos matriculados em escola municipal e estivemos no local para avaliar. São vários ônibus parados, quebrados, com pequenos problemas, que deveriam ser consertados para entrar em circulação. É prejuízo para o poder público e prejuízo maior para as crianças. Mais uma vez o dinheiro público sendo jogado na lata de lixo”, disse o vereador Fábio Neves.

Sérgio Pereira afirma que pais estão preocupados com a segurança dos alunos e que a situação é passível de alerta para o Ministério Público.

“Sem dúvida levaremos a situação ao MP. A má gestão da educação está ultrapassando todos os limites. Em uma frota de mais ou menos 50 ônibus, metade está parada e as linhas em circulação estão levando até 150 alunos. Isso é um absurdo e coloca em perigo os alunos”, diz Sérgio.

Segundo o vereador, alguns dos ônibus “encostados” atendiam também ao Estado, mas com a recusa do município em fazer o transporte dos alunos da rede estadual, os próprios funcionários da Prefeitura o teriam avisado de que os veículos irão a leilão.



INSALUBRIDADE

O vereador Ildeu Maia diz ainda que os motoristas estão sofrendo na pele os revezes da má administração.

“As condições do local são insalubres. Entre 23 a 25 motoristas permanecem ali até o horário de buscar as crianças. O alojamento está precário. Não existe um banheiro para atender às necessidades dos funcionários. Não tem água para beber. Eles passam grande parte do dia ali. É uma falta de respeito com o ser humano e prejudica a qualidade do trabalho dos condutores, que é de muita responsabilidade”, pontuou.

A secretária Municipal de Educação, Rejane Veloso, não atendeu as ligações para comentar as denúncias até o fechamento da edição.



