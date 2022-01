É fato que a chegada da pandemia de Covid-19 trouxe mudanças para todos os negócios. Durante 2021 foi possível ver o avanço do comércio eletrônico e a adoção de soluções inovadoras com a missão de manter e até aproximar os vendedores do público, oferecendo ótimas experiências de compra.

Para 2022, a tendência é que este cenário mais digital e moderno continue, já que o universo on-line traz diversas facilidades. De acordo com a McKinsey, empresa global de consultoria de gestão, o Brasil é um dos países com maior aumento de receita em e-commerce devido à chegada da Covid-19. Antes da pandemia, a porcentagem desta modalidade nas empresas era de 42%, com o novo cenário, o número foi para 62%. Além disso, segundo a Neotrust, empresa que monitora o setor varejista, só no primeiro trimestre de 2021 o varejo digital faturou R$ 35,2 bilhões, aumento de 72,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Assim, para 2022, é necessário que varejistas continuem estudando o universo on-line e inovando para sobreviverem. Usar tecnologias que entendem o comportamento dos consumidores, mercado e concorrência continuará sendo essencial para se manterem atualizados. Em 2022, os clientes vão buscar ainda mais por atendimentos humanizados. Assim, será importante utilizar sistemas que contribuem para melhorar a comunicação, aproveitando a automação de processos para dedicar mais tempo ao relacionamento com o público-alvo.

Uma tendência que promete crescer e que está relacionada com a personalização é o recebimento de produtos em casa. Essa ação funciona da seguinte forma: as marcas enviam caixas com itens baseados nas preferências das pessoas para que experimentem e escolham aquilo que queiram comprar. Além disso, soluções tecnológicas para a gestão de fretes, precificação de produtos, combate às fraudes, entre outras inovações que envolvem todo o processo de venda vão continuar ganhando espaço, deixando as operações mais práticas e seguras.

É possível concluir que em 2022 o varejo será ainda mais inovador, exigindo que profissionais tenham atenção às principais tendências para não perderem espaço no mercado. Agora é o momento de planejar e adotar estratégias com o objetivo de gerar boas experiências de compra.

*Jefferson Araújo é CEO na Showkase, plataforma que ajuda pequenos negócios a venderem on-line de forma descomplicada e integrada a todas as redes sociais e canais digitais.