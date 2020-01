2020 chegou e, com o novo ano, várias dúvidas começam a surgir. O que vai decolar? Onde posso investir para encontrar meu cliente? Quais são as novidades do marketing? Para apontar soluções para algumas dessas dúvidas, listamos algumas daquelas que serão as tendências do marketing para 2020. Confira:

- Personalização do atendimento:

Um destaque em 2020 será o aumento da personalização dos atendimentos. Cada vez mais, o número de empresas disputando o mesmo cliente aumenta, e isso proporciona liberdade para o consumidor escolher aquela empresa que melhor atende seus anseios. E, nesse sentido, aquele que personalizar a experiência on-line e off-line do seu cliente obterá melhores resultados. Cada vez mais os clientes esperam interagir com as empresas e ver o lado humano por trás das marcas. Segundo pesquisa da empresa de consultoria e tecnologia Accenture Interactive, 91% dos consumidores se declaram mais propícios a comprar com marcas que trazem ofertas e recomendações relevantes frente aos seus interesses.

- Aumento da utilização de influenciadores:

Estratégia para potencializar os resultados das empresas. De acordo com relatório de 2019 da Elderman (empresa especializada em pesquisa de tendências de mercado), 58% das pessoas entrevistadas já compraram um novo produto devido à recomendação de um influenciador. Em 2020, o Marketing de Influência não ficará restrito aos perfis com grande número de seguidores e dará espaço para a atuação dos “microinfluenciadores”, perfis com um número menor de seguidores, porém extremamente relevantes para um nicho de mercado específico ou a uma região em que a empresa contratante atue.

- Aumento das pesquisas por voz:

De acordo com um estudo realizado pela empresa americana de estudo de dados digitais ComScore, metade das pesquisas realizadas em 2020 serão feitas por voz, utilizando a Alexa, Google Home ou Siri. As buscas por voz têm uma estrutura semântica completamente diferente das pesquisas digitadas, por isso cada vez mais as empresas precisam otimizar o VSEO (voice search engine optimization ou otimização de mecanismo de pesquisa por voz), criando conteúdos que estejam alinhados ao que a pessoa diria para buscar essa informação.

*Consultor do Sebrae Minas