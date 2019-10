Mais estranhas do que o nome deste texto são as tendências improváveis que a internet inventa, favorecendo encontros globais. Quando Despacito – Devagar, em Espanhol, de Luis Fonsi, explodiu, em 2017, com 6,5 bilhões de visualizações do seu vídeo, muitos músicos mostraram suas versões do hit, proibido no Oriente Médio, por ser a descrição delicada de um encontro amoroso. Vi dois cellos, pela primeira vez, tocando Despacito. A dupla usa o violoncelo livremente, como se toca guitarra, e, quando um faz o solo o outro faz o baixo, numa interpretação vibrante. Os músicos são Stjepan Hauser e Luka Sulic, o primeiro, croata, e o segundo, esloveno, de 33 e 32 anos, respectivamente.

Circulam no WhatsApp dois vídeos em carreira solo do premiadíssimo Stjepan Hauser, tocando de forma divertida. Apresenta-se de calça e blusa de mangas compridas pretas, sugerindo formalidade, e pés descalços, numa liberdade própria de artistas. O seu violoncelo, com aparência severamente usada, denota ser peça antiga e rara. Não tem traços. Como achar a nota exata? Ouvi duas músicas: Despacito e Quién será, e, se já tinha gostado, piorou. Fui buscar mais.

Hauser desfila apuro técnico, sem ler partituras nas apresentações. Suas interpretações são criativas, suaves, raivosas ou divertidas, que mexem com a mulherada. Motivos lhe sobram. O moço é um virtuoso da música clássica, requisitado para tocar à frente de grandes orquestras no Coliseu e outros lugares famosos ou em dueto com grandes músicos. Seus concertos são visualizados por milhões de internautas, 41 milhões num deles, sendo do primeiro escalão. Além disso, Hauser é um homem belíssimo, charmoso e carismático, e sabendo de todas essas prerrogativas físicas, explora seu lado sensual, incendiando seu público bem comportado. Os pés inquietos e bronzeados, o abrir e fechar de pernas, com o violoncelo entre elas, os suspiros e caras e bocas elevam a temperatura de quem vê sua apresentação informal.

Quando sobe ao palco, toda a orquestra já se encontra nele. Profissionalmente, sua entrega à música erudita é plena: fecha os olhos e molha o corpo de suor. Mergulho fundo em seus vídeos e não me afogo, enquanto uma legião de fãs o segue internet afora.