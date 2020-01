Que tal começar o ano de 2020 com o pé direito? O primeiro passo é definir quais são os objetivos que a sua empresa pretende alcançar. Para isso, você deve se valer do planejamento estratégico, imprescindível para qualquer negócio que deseja crescer e se fortalecer no mercado.

Uma empresa sem objetivos é como um barco à deriva. É preciso, portanto, saber aonde se quer chegar e estabelecer qual a estratégia a ser utilizada para atingir tais objetivos. O planejamento não precisa ser engessado, ao contrário, pode ser adaptado ao longo do tempo, e o ideal é que seja feito junto com toda a equipe para que as chances de êxito aumentem.

Conheça 5 dicas importantes para um planejamento eficaz:

1) Defina seus objetivos: O primeiro passo é definir bem quais são seus objetivos. Você já deve ter ouvido esta frase: para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Portanto, defina quais são suas principais metas para este ano.

2) Faça um diagnóstico da sua empresa: Analise bem o seu negócio, identifique pontos de melhoria e pergunte a si mesmo: existe algo que me impede de alcançar meus objetivos? Da mesma forma, analise o que você faz de bom – ou seja, seus pontos fortes – que pode ser melhorado.

3) Analise o mercado: Um bom planejamento requer uma análise das oportunidades e ameaças do mercado. Existe algum fator externo que pode impactar positivamente ou negativamente a sua empresa? É fundamental levar em conta esse quesito.

4) Defina rotinas: Você já sabe aonde quer chegar e já fez uma análise da sua empresa e do mercado. Agora, é preciso definir quais serão as rotinas a serem implementadas para alcançar os objetivos. Pense, então, no que precisará ser feito todos os dias para aproximá-lo de suas metas.

5) Tenha foco total: É hora de ser protagonista e, para isso, é preciso evitar as interferências que lhe impedem de alcançar suas metas. Delegue aquelas atividades que não aproximam você de seus objetivos e foque no que é importante, naquilo que precisa ser feito para que no final do ano possa comemorar os resultados alcançados.

Com o planejamento em mãos, é preciso se lembrar de acompanhar a sua evolução e fazer os ajustes que forem necessários. Sem se esquecer de que o Sebrae tem as melhores ferramentas e orientações para que você faça deste o melhor ano da sua empresa!