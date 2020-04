Em um cenário de incertezas como o que estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus, é normal que o empreendedor se sinta atordoado, perdido. Mas, calma! É hora de controlar a ansiedade e avaliar como o cenário atual impacta o seu negócio e como anda sua gestão. Antes de tomar qualquer atitude, é importante considerar todas as variáveis envolvidas em sua atividade, desde o comportamento do consumidor até as medidas que estão sendo tomadas diariamente por governos, instituições financeiras, sindicatos, dentre outras, e que afetam direta ou indiretamente o seu negócio.

É preciso diminuir a ansiedade, pois, por mais que seja um momento conturbado, de crise, o pânico não vai ajudar na tomada de decisões. Com mais calma, comece pensando o seguinte: qual é o contexto do seu negócio diante do atual cenário? É importante lembrar que cada setor sente de forma diferente os reflexos da pandemia. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é: quais os impactos desta situação no meu negócio? Esta análise é muito importante, pois é ela que vai orientar os planos a serem traçados para lidar com as adversidades.

Depois de avaliar o contexto do seu negócio, é hora de definir quais ações são imediatas, ou até mesmo urgentes. É preciso agir com rapidez e não postergar decisões importantes. Mas isso dever ser feito de forma racional e planejada. De um modo geral, em um plano anticrise, o empreendedor deve priorizar algumas ações:

- Comunique ao cliente qual é o posicionamento da empresa frente à crise.

- Acompanhe o comportamento do cliente dia a dia, para avaliar seu planejamento de estoque. Tenha cautela para minimizar os riscos.

- Invista ou potencialize as estratégias de marketing digital. Avalie a presença da sua empresa nas redes sociais e promova ações para alcançar seu público.

- Faça campanhas de vendas pelas redes sociais, mas também ofereça conteúdos interessantes alinhados ao seu negócio, levando em conta o perfil e temas de interesse dos seus clientes.

- Avalie implantar ou ampliar serviços de delivery.

- Verifique a capacidade de estoque e de atendimento, caso haja indicadores de aumento de demanda.

- Analise de que forma conseguirá arcar com os custos do negócio, caso a expectativa seja de queda na demanda.

- Analise o perfil da sua equipe, entendendo as habilidades dos colaboradores e oportunidades de delegar funções em situações de ociosidade, por exemplo.