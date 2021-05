Basicamente todas as nossas ações derivam de escolhas acertadas ou não. Todos os impactos em nossa realidade individual e coletiva dependem, fundamentalmente, das escolhas que fazemos diariamente. Por exemplo: você pode escolher entre manteiga ou margarina. Talvez você nem perceba a gravidade disso, mas certamente a perceberá quando for surpreendido por um princípio de infarto e o médico fale com você sobre o acúmulo de gordura em suas artérias.

Essas escolhas têm impactos maiores ou menores, mais imediatos ou mais duradouros. Se você sair à rua e der um chute na primeira pessoa que encontrar ou então resolver comer um quilo de carne de uma só vez, suponho que essas decisões trarão consequências imediatas para você.

Há outras um pouco mais prolongadas. Por exemplo: você pode escolher assistir todas as séries da Netflix em um semestre ou nas férias ou pode escolher dividir o tempo entre as séries e a leitura de livros ou a leitura da Bíblia. Você pode escolher, por exemplo, ler a Bíblia em porções maiores, como os livros de menos capítulos numa sentada.

Isso tem a ver com a sua administração do tempo. Há quem prefira ficar 3 ou 4 horas por dia nas redes sociais e há quem use o mesmo tempo para ler e estudar. São escolhas. E observe que não estou julgando você, apenas lembrando que as suas escolhas são suas – e nunca de outras pessoas – e elas terão impactos futuros.

John Perritt, em seu perspicaz ensaio “Seus dias estão contados”, nos provoca a refletir sobre as nossas escolhas e motivações: “Homens e mulheres vão longe demais para se bronzear, embora saibam que terão muito mais chances de pegar um câncer de pele a partir daquilo que os deixa mais bronzeados. É porque Satanás nos alimentou com a mentira de que o exterior é o que importa. Há muito, tirou nossas mentes do eterno e nos faz focar no temporal”.

Portanto, devemos refletir sempre antes de fazer escolhas e tomar decisões. Nunca é bom agir sem refletir. Nunca. Salomão escreveu um provérbio assim: “Não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado” (Provérbios 19.2). Até nos momentos de desespero, que parecem exigir de nós uma tomada de decisão rápida e, às vezes, numa situação de maior vulnerabilidade, a reflexão deve sempre fazer parte do processo.

Pode ser de um segundo. Mas você precisou refletir. Foi o caso de Neemias, quando estava diante do Rei Artaxerxes. A Bíblia diz que Neemias agiu assim – em segundos. Ele estava diante do Rei Artaxerxes e precisava encontrar uma resposta rápida para uma questão complexa. Ele orou brevemente e respondeu ao Rei (Neemias 2.4,5).

Ter a capacidade de fazer escolhas certas é virtude de sábios. A sabedoria é mais preciosa do que qualquer bem material. Isso é sério. Você pode possuir muitos bens materiais, mas colocar tudo a perder em razão da ausência de sabedoria. O bem material não lhe dá segurança, mas a sabedoria sim.

Devemos orar a Deus pedindo: “Se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida” (Tiago 1.5). Portanto, não deixemos de buscar a sabedoria nem muito menos de amá-la. Você não precisa ser um filósofo profissional para amar a sabedoria. A sabedoria é divina. Ela pertence ao Senhor. Portanto, todos nós devemos buscá-la. Certamente, nossos dias serão mais felizes e viveremos com prudência e discernimento.