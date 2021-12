Dentre todos os feitos inesquecíveis feitos por Deus, narradas nas Escrituras Sagradas, não resta dúvida de que o mais memorável de toda a história, o maior deles, incomparável, foi o milagre da encarnação de Jesus Cristo. O teólogo holandês Herman Bavinck afirmou: “A doutrina de Cristo não é o ponto de partida, mas certamente é o ponto central de todo o sistema dogmático. Todos os outros dogmas ou preparam para ela ou são inferidos dela”. O Cristo Todo-poderoso, que existia desde o princípio com Deus, era Deus; que criou tudo o que existe, e sem ele nada do que foi feito se fez, resolveu tornar-se homem e habitar entre nós. Quando Deus criou o mundo, Cristo já estava lá e criou todas as coisas com o Pai. Cristo existia face a face com Deus e quis ser homem, a fim de experimentar a humanidade em sua plenitude, enfrentar a morte, provando-a (Hebreus 2.14), estando ele sujeito às mais terríveis tentações (Hebreus 4.15), a fim de vencer o pecado, e compadecer-se de todas as nossas fraquezas (Hebreus 5.8), aprendendo a ser obediente pelas coisas que sofreu.

O apóstolo João nos fala sobre o Verbo de Deus. O Logos divino. O verbo é aquilo que revela as ações dos seres ou os estados deles. O verbo faz, realiza, parece algo. João diz que “no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus”. Era e estava. Jesus Cristo é o Verbo, a Palavra criadora e criativa de Deus, o Todo-poderoso. As coisas só têm sentido nele, porque foram feitas por ele, por meio dele e para ele. É Cristo quem dá significado a tudo o que existe.

Pense no amor de um marido para com sua esposa. Esse amor só será pleno de sentido se ele for realizado em Cristo. Pense na beleza de uma flor, no por do Sol ou no correr dos rios. Só se sabe de verdade o que é o belo se nós olharmos para aquele que criou todas as coisas. Nenhum por do Sol existe por si mesmo, sozinho, sem causas e efeitos. Nenhuma flor nasce por nascer. Nenhum rio corre para o mar simplesmente por correr. Há mais sentido do que simplesmente efeitos físico-químicos nas coisas. Há beleza, verdade, sentido. Só se vê isso, em Cristo.

Pense na verdade. Como é possível definir o que é ou não é verdadeiro? Só faz sentido pensar em algo falso ou verdadeiro se tivermos o padrão moral para ser o parâmetro de nossos julgamentos. Se Cristo é a verdade, então, toda a verdade e todo padrão moral só podem ser encontrados nele.

Além de tantas outras verdades, João afirma que Cristo não somente se tornou carne, mas resolveu habitar, morar, fazer sua residência conosco. Ele se tornou o Emanuel, o Deus conosco. Cristo experimentou não apenas a natureza humana, mas os lugares humanos, a cultura humana e todas as dimensões emocionais que decorrem dessas coisas. Como afirmou Calvino, “Cristo se revestiu de nossos sentimentos juntamente com a nossa carne”. Jesus conviveu com pessoas, relacionou-se com elas, chorou por elas. Ele mesmo se humilhou para que nós fôssemos exaltados.

Ele foi à cruz e morreu para que nós vivamos. Ele nos tirou de Satanás, do pecado e da morte, e nos deu vida e vida em abundância e para todo o sempre. Isso é graça, a maravilhosa graça do Senhor, que nos abraçou, nos tomou em seus braços e leva para junto do Pai intactos, sem manchas ou mágoas, sem ressentimentos ou iras, limpos, puros e santos. Isso é graça. Seu pecado não pode mais tirar você das mãos daquele que morreu para lhe salvar. Isso é graça. Os juízos precipitados dos homens não podem arrancá-lo das mãos do seu Salvador. Isso é graça. Você pode resistir às tentações e pode lutar contra o pecado em sua vida. Isso é graça. Esse é o verdadeiro Natal. Feliz Natal e um maravilhoso 2022, cheio de graça!