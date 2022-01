Não é de hoje que o brasileiro recorre às cirurgias plásticas para uma melhor aparência. Entretanto, qualquer cirurgia plástica precisa ser pensada com cautela e a decisão deve ser tomada após muita pesquisa e informação. Muitos fatores podem interferir no resultado de uma cirurgia plástica, bons ou ruins. Antes do procedimento, a pessoa precisa se atentar para alguns pontos importantes, como a escolha do cirurgião e o próprio nível de comprometimento com o pós-operatório.

O que começa como um sonho pode se transformar num pesadelo. Existem muitas técnicas com diferentes resultados, pois cada médico tem um perfil estético. Alguns cirurgiões plásticos, por exemplo, deixam de considerar os traços naturais do rosto de cada paciente, o que é de extrema importância para um resultado satisfatório.

Os cuidados no pós-operatório se diferenciam e é preciso seguir cada um, corretamente, pois isso fará toda a diferença. O uso do curativo, o tempo de repouso e o retorno às atividades, além de hábitos de vida saudáveis com uma alimentação equilibrada, são essenciais para uma boa recuperação e cicatrização.

A motivação é outro ponto importante que precisa ser observado. A pessoa deve ter um incômodo muito significativo sobre aquela área que deseja modificar. Se o desconforto não for numa proporção considerável, é melhor não realizar a operação. O que se recomenda é ter sempre expectativas realistas e procurar um bom especialista, certificando, por exemplo, que esteja registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A maioria das cirurgias plásticas é irreversível, porque provoca uma mudança na anatomia local. Por isso, considera-se nula voltar como era antes do procedimento. Um momento ideal para se realizar a cirurgia plástica é aquele em que o paciente tem certeza do que busca. Contribui para melhores resultados a preparação do ambiente familiar, que possa comportar a pessoa no pós-operatório. Bom resultado, sem o pós-operatório bem feito, não existe.

Observa-se que grande parte das cirurgias plásticas tem potencial para complicações, assim como qualquer outro tipo de cirurgia. Porém, a preocupação se deve, principalmente, em como se dará a realização do procedimento e por quais profissionais. O recomendado é que as intervenções cirúrgicas sejam realizadas apenas por profissionais especializados e unidades de saúde identificados. Da mesma forma, as reparações e/ou correções técnicas. Os profissionais cirurgiões plásticos sempre buscam a segurança do paciente e um resultado mais natural.

*Cirurgião plástico e sócio-diretor do Premier Hospital Dia