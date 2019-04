“Quando tudo estiver parecendo ir contra você, inspire-se no avião que decola contra o vento e nunca a favor dele”. Acabo de voltar de uma viagem rumo ao conhecimento usando como meio de transporte livros sobre Liderança. Eles me levaram para os Estados Unidos, na sede do Seal (a tropa de elite da elite do mais vitorioso exército do mundo), onde fui recebido por Richard Marcinko, a quem fui logo pedindo:

– Ensina-me algo que eu ainda não saiba e tenha o poder de mudar a minha vida para melhor.

Ele me deu suas dicas, resumindo como prepara seus melhores soldados para uma guerra:

– Desenvolva calos na mente . Quando fazemos exercícios físicos, nosso corpo cria calos nas mãos ou nos pés, em sinal de adaptação, fazendo a nossa pele se tornar mais grossa exatamente para nos proteger e para não nos machucar facilmente. Faça o mesmo com sua a mente – aceite o fato de que enfrentará situações desconfortáveis ao longo da vida e desenvolva calos na mente, em forma de aumento da resiliência pessoal, para superar dificuldades.

Nunca tente comer um elefante (metáfora para um grande problema) de uma única vez. Fatie grandes problemas em probleminhas menores, de forma que seja possível resolver uma fatia por vez. Mentalize o sucesso, antes de ir para qualquer batalha. Pensamento positivo desperta atitude positiva e vice-versa.

Aumente o controle emocional por meio da técnica da respiração profunda. Nos momentos de tensão e estresse, respire lenta e profundamente. Inspire contando mentalmente até cinco. Prenda a respiração contando até cinco. E expire fortemente, como se estivesse soprando uma vela, contando mentalmente até 10.

Faça isso até bocejar e relaxar e repita esse exercício várias vezes ao dia. Pratique a não reatividade. Pare de levar tudo para o lado pessoal, aprenda a ignorar aquilo que é só enervante daquilo que é muito relevante. Seja imperturbável diante das provocações dos inimigos, pois isso vai desestabilizá-los. Celebre as pequenas vitórias. É a soma delas que gera as grandes conquistas. Trabalhe em equipe. Faça as conexões certas com pessoas positivas e colabore com elas para que, juntos, possam virar qualquer jogo na vida e transforme esses vínculos no seu maior escudo..

Palestrante, consultor e fundador do Blog do Maluco