Há pessoas que falam fácil tudo que lhes vem à boca, magoando, ferindo ou enfrentando represálias. Essas características trazem problemas para quem não segura o pensamento dentro de si. Deveriam buscar o traquejo social ao expressar-se, pois podem não ter a intenção de ferir, desejando apenas exercer a sinceridade absoluta. Em situações de conflito, melhor pensar duas vezes antes de falar.

Muitos se vangloriam de não levar desaforo para casa, de não aceitarem provocação, mas, nesses tempos de discurso de ódio, é melhor conter-se e não fazer a tréplica. Em tudo haverá os moderados, a chamada “turma do deixa disso”, que impede o fogo de se alastrar, mas também existem os incendiários.

Aqueles que têm impulsividade sofrem as consequências de falar tudo, mas podem aprender, pelo treinamento, a conter verdades. As crianças, especialmente as hiperativas e superdotadas, têm manifestações cirúrgicas, acertando o alvo de forma tão letal que constrangem quem as ouve. As tentativas de contê-las soam inúteis e banais. Ficam quietas no seu canto, para, de repente, soltarem uma frase de efeito. Quem aguenta esse pessoal que vive noutro mundo? Parece nada ouvir, nada saber, para de uma hora para outra, pelo comentário certeiro, se mostrar ferino.

Meu filho Fernando Narciso Silveira, portador de TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, com 13 anos à época, e o espírito crítico aflorado dessa idade, faz parte do grupo de sinceros. Foi muito bem educado, mas quando dá de falar uma frase demolidora, é impossível justificá-lo. Depois de passar a vida tentando fazer isso, larguei de mão e deixei os fatos seguirem o sabor dos ventos. Quem seria louco de provocar-lhe uma resposta cáustica? Apenas uma das minhas tias, que recebia visitas em sua casa, poucos dias após ter sido submetida a uma cirurgia plástica na face. Estava roxa e inchada, mirando-se no espelho e imaginando os benefícios. Parecia satisfeita com o resultado parcial. Então, resolveu testar a fama de franco que acompanha meu filho. Mostrando-se, perguntou: como ficou meu rosto, Fernando? E ele: “Quando ficar pronto eu falo, tia!” Ora, nem eu acreditei na delicadeza da resposta, que entrou para o rol das lendas da família.