Mesmo no atual cenário de pandemia a nível mundial, o Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) tem se dedicado a promover revisão em benefícios outrora concedidos. O início da revisão se dá através de notificação por meio de cartas enviadas para o endereço dos beneficiários que estejam gozando de seus respectivos benefícios. Estima-se que desde setembro até o corrente mês, 1,7 milhão de segurados tenham sido notificados por meio de cartas.

De acordo com nota emitida pelo INSS, a revisão administrativa possui intuito de reavaliar a documentação responsável por comprovar o efetivo direito ao benefício. Cabe salientar que a revisão não será limitada a apenas determinada espécie de benefício.

Após receberem notificação por meio de carta, os beneficiários deverão promover a apresentação de toda documentação exigida. É importante frisar que a notificação não deve ser ignorada, visto que a não apresentação da documentação dentro do prazo estipulado poderá ocasionar cessação do benefício. O envio da documentação será realizado através do canal digital de comunicação do Instituto Nacional da Segurança Social, o MEU INSS DIGITAL.

Na hipótese de segurados que encontrem dificuldades para acessar o sistema e proceder com envio da documentação, o ideal é procurar um profissional qualificado e de sua confiança, tudo para não perder o prazo e ter seu benefício suspenso.