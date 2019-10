Você sabia que o seu modo de pensar pode determinar o sucesso da sua empresa? A forma de lidar com os desafios que surgem no dia a dia tem a ver com suas atitudes mentais – o que as pessoas chamam de mindset, e que pode ser traduzido por mentalidade ou configuração mental.

Diariamente, os empresários são confrontados com problemas: o cliente que reclamou do produto ou do serviço prestado, o funcionário que faltou ao trabalho, o preço da matéria-prima que aumentou ou uma promoção feita pelo concorrente que despertou a atenção do público-alvo. Para lidar com estas e outras situações existem duas formas de pensar. A primeira seria adotar o que Carol Dweck, autora do livro Mindset, chama de Mentalidade Fixa, que está associada a uma maneira de pensar limitada, que evita desafios e tende a justificar e terceirizar os problemas ao invés de assumir responsabilidades.

A segunda – e mais aconselhável – forma de pensar é a que nos leva a adotar uma Mentalidade de Crescimento, que permite ver os problemas como oportunidades. Pessoas que pensam assim abraçam os desafios, persistem diante das dificuldades, entendem que o esforço é o caminho para a melhoria e aprendem com os feedbacks recebidos.

Para começar a desenvolver uma mentalidade de crescimento é preciso pensar como um aprendiz. As pessoas que diante de um fracasso conseguem identificar uma oportunidade de aprendizado ou melhoria estarão desenvolvendo esse tipo de mentalidade e, dessa forma, agindo para implementar mudanças mais rapidamente, com o objetivo de obter os resultados que esperam.

Adotar um mindset de crescimento é absorver a crença de que você é capaz de se desenvolver continuamente a cada experiência, seja um problema na vida empresarial ou pessoal. Trata-se de uma maneira de pensar positiva, que estimula o potencial de crescimento e combate as deficiências, ao invés de escondê-las, trocando a zona de conforto pela busca de desafios.

A notícia boa é que nosso cérebro é um músculo que podemos exercitar. E é saudável que o exercitemos de maneira a priorizar o crescimento, o aprendizado constante e a busca de novos desafios. Dessa forma, a chance de alcançar o sucesso aumenta consideravelmente.

E aí, qual mindset você vai adotar?