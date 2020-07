Pré-campanha e campanha são bem diferentes. Dois momentos importantes no processo eleitoral que, se usados com responsabilidade, podem dar visibilidade de peso a quem concorre uma vaga, seja no legislativo quanto no executivo. Mas a palavra mais importante dos processos é a cautela. Por isso, a respeito é necessário entender a diferença de cada uma delas.

A denominação Pré-Candidato é usada quando uma pessoa deseja disputar um cargo político, mas ainda não foi escolhido dentro do próprio partido, ao qual está filiada, para disputar as eleições.

O candidato, por sua vez, é o estágio em que a pessoa já está inserida na corrida eleitoral, já foi escolhida na convenção partidária para disputar um cargo eletivo.

Agora, o que é a Pré-Campanha?

É o período em que um pré-candidato apresenta a pretensa candidatura dele tanto ao partido, nas eleições intrapartidárias, quanto à população, sempre obedecendo às leis eleitorais.

Na pré-campanha, a pessoa que deseja se candidatar, pode realizar ato que demonstre a intenção, mesmo sem ainda de ter seu nome aprovado em convenção partidária e registrado na Justiça Eleitoral, exaltando-as qualidades pessoais e se posicionando sobre temas importantes para a sociedade.

Agora que apresentada a diferença ente o pré-candidato e o candidato e o conceito de pré-campanha, é necessário ter atenção ao que pode ser praticado e o que não pode ser praticado nesse período.

PERMITIDO:

No período da pré-campanha, segundo os incisos do artigo 36-A da lei 9504/97,e pelas modificações da lei 13.165/15, é permitido:

Menção à pretendida candidatura

É permitido a pré-candidatos declararem publicamente a suposta candidatura a determinado cargo.

Segundo o artigo 36-A da Lei de nº 13.165 de 2015:

“Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura…”.

Participação no rádio, na televisão e na internet

RÁDIO E TELEVISÃO

Os pré-candidatos podem ser convidados por rádio, emissoras de televisão para participarem de encontros, de debates e de entrevistas.

“Segundo a Lei das Eleições (9.504/97), o pré-candidato também pode, nesses meios de comunicação, expor sua plataforma política esclarecendo pontos sobre a saúde, educação, lazer e políticas sobre segurança da mulher”.

INTERNET

A internet é um dos novos meios de comunicação incluídos na Lei após a Reforma Política de 2015.

Na internet há vários meios que o pré-candidato pode utilizar, por exemplo, a criação de sites, blogs, postagens de conteúdo nas redes sociais. Desde que não se lancem oficialmente como candidatos.

Uma grande novidade é a possibilidade do impulsionamento desses conteúdos postados nas redes sociais, tais como facebook, instagram, twitter, desde que atendidas algumas regras.

Esse impulsionamento deverá ser realizado através de pagamento, desde que seja contratado diretamente junto às plataformas de mídias sociais e pelo candidato, partido ou coligação.

Uso de redes sociais

O pré-candidato tem o direito legal de usar a internet para expor os projetos, participar de encontros, discutir sobre questões políticas e, sobretudo, deixar claro o posicionamento pessoal em redes sociais sobre determinados assuntos.

É permitido ainda na pré-candidatura o pedido de apoio político, divulgação da campanha e de ações já desenvolvidas ou que se pretende desenvolver.

Exaltar qualidades pessoais também é uma das práticas permitidas na internet.

É importante não confundir apoio político com pedido explícito de voto. O segundo é proibido.

Exaltação de qualidades pessoais

Falar sobre responsabilidade, honestidade e capacidade de mudar determinados problemas de governo é uma prática ainda comum em tempo de campanha eleitoral.

O pré-candidato tem o direito de falar sobre suas qualidades, sobre sua virtude e seu caráter, desde que não ofenda outros candidatos ou se colocar como a melhor opção do momento.

Posicionamento pessoal sobre assuntos políticos, inclusive na internet

O pré-candidato também pode se posicionar acerca de assuntos políticos. As ideias podem ser divulgadas publicamente nos encontros em que o pré-candidato estiver presente e para os quais foi convidado a participar.

NÃO É PERMITIDO:

Comício, carreata, passeata, carro de som:

O pré-candidato não pode realizar e nem utilizar veículos para está divulgando a sua pretensa candidatura, se isso ocorrer seria caracterizada como propaganda eleitoral extemporânea/antecipada.

Distribuição de brindes

É proibido tanto na Pré-Campanha como na campanha eleitoral a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

E, não podemos deixar de citar, por conta do atual momento que estamos vivendo, o Tribunal Superior Eleitoral caracterizou como distribuição de brindes, a doação de álcool em gel e mascaras.

Transmissão ao vivo de prévias partidárias em rádio e televisão

As prévias partidárias são consultas realizadas dentro de um partido político para que se pense na suposta candidatura de determinados pré-candidatos.

Nelas também se pensa na possível realização de coligações partidárias com outros partidos, lembrando que hoje só pode haver coligação majoritária.

A Lei da minirreforma proíbe que essas prévias sejam transmitidas por canais de rádio e televisão, sem prejuízo da cobertura pelos meios de comunicação.

Pedido de voto

Como dito anteriormente, pedir voto em pré-campanha é crime.

Seja ao andar pela rua ou até mesmo em um programa de rádio ou televisão, o pré-candidato nunca poderá pedir voto de maneira explícita, nem usar de propaganda privada para realizar essa ação.

PEDIR VOTO EM PRÉ-CAMPANHA É PROIBIDO!

Propaganda paga na rádio e na televisão

A Lei das Eleições proíbe que se faça propaganda paga nas emissoras de rádio e de televisão.

Como mencionado anteriormente, o candidato pode ser convidado gratuitamente e sem nenhuma relação de finanças a participar de programas em uma emissora, mas de forma alguma pode pagar para que sua imagem seja divulgada e suas ideias difundidas.

Portanto, é de suma importância conhecimento das regras eleitorais. Além de ajudar os pré candidatos/candidatos/partidos a realizar uma pré-campanha/campanha de forma legal, orienta todos, como cidadão, a fiscalizar o processo eleitoral, para que ocorra de forma democrática, justa e licita.

*OAB/MG 134.869 - Advogada –Professora - Palestrante -Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 11ª Subseção da OAB Montes Claros - Membro da Comissão OAB Mulher da 11ª Subseção da OAB Montes Claros, responsável pela pasta Direito Público