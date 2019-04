Abril é reconhecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) como o mês da saúde, com enfoque nesse ano na redução da inatividade física, devido a duas datas importantes no mês – o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e o Dia da Atividade Física, comemorado em 6 de abril. Além de cuidar da estética, a atividade física é fundamental para prevenir o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e doenças mentais.

Mais do que vaidade, cuidados com o corpo são sinônimo de autocuidado e saúde, e no intuito de facilitar essa rotina, as indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica têm desenvolvido produtos cada vez mais eficientes e inovadores que facilitam o cuidado com o corpo e saúde simultaneamente, como os cosmecêuticos e os nutracêuticos.

O termo cosmecêutico é derivado da junção das palavras “cosméticos” e “farmacêutico” que surgiu na década de 1960. Assim como os cosméticos, os cosmecêuticos são utilizados de forma tópica em partes externas do corpo humano, porém com a diferença dos simples cosméticos por possuírem ingredientes ativos capazes de modificarem a função e a estrutura biológica da pele.

Já os nutricosméticos se baseiam na percepção de que uma dieta equilibrada de nutrientes é uma forte aliada da beleza. São constantemente denominados de “pílulas da beleza”. São administrados por via oral (cápsulas, comprimidos, líquidos), formulados com o propósito de melhorar aspectos físicos da pele, unhas e cabelos. Os nutricosméticos são uma ligação entre saúde e as propriedades cosméticas de ingredientes nutricionais.

Os cosmecêuticos e os nutricosméticos vieram para suprir as novas necessidades da sociedade de forma prática. São produtos em geral que utilizam tecnologia de ponta nas formulações com base em estudos científicos, que comprovam os benefícios na saúde, quando aliados a atividade física e uma alimentação saudável que, consequentemente, refletem na estética e na autoestima.

*Farmacêutica - Graduada em Farmácia, grade generalista, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Campus JK (2011). Professora de Farmacologia e Matérias-Primas do curso de Estética da Faculdade Funorte de Janaúba. Técnica em Laboratório da UFVJM – Campus Janaúba