As aposentadorias dos professores serão alteradas pelas regras de transição por mais alguns anos, especialmente no que se refere aos requisitos para a sua concessão.



Essas regras de transição se aplicam aos professores dos ensinos infantil, fundamental e médio, da rede particular ou da rede pública federal.



Veja abaixo os requisitos para cada modalidade de aposentadoria de professores em 2022:



Regra dos pontos

Em 2022 aumentará a pontuação da aposentadoria dos professores: 84 pontos para as mulheres e 94 para os homens, somando a idade e o tempo de contribuição.

Professora, com 25 anos de magistério, e professor com 30 anos de magistério

Soma idade + tempo = 84 pontos (Mulher) e 94 pontos (Homem)

Regra da idade mínima progressiva

A idade mínima para as mulheres passará de 52 anos para 52 anos e 6 meses. A dos homens passa de 57 anos para 57 anos e 6 meses.

Professora com 25 anos de magistério e professor com 30 anos de magistério

52,5 anos de idade (Mulher) e 57,5 anos (Homem)



Regra do pedágio 100%

Essa regra se aplica aos professores das escolas particulares.

52 anos de idade para a mulher e 55 anos para o homem

25 anos de magistério para professora e 30 anos de magistério para professor



Pedágio de tempo de contribuição adicional de 100% sobre o que faltava para completar na data de entrada em vigor da reforma.