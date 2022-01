Com a chegada de mais um ano, muitos já começam a traçar planos e metas. Ao fazer um balanço das suas vidas, acabam sentindo a necessidade de algumas mudanças. Essa pandemia prolongada deixou um déficit em diversas áreas — especialmente no campo emocional. Diante do cenário mundial repleto de perdas, ser mais feliz parece algo bem distante... principalmente quando não se tem o controle da situação.

O artigoComo ser felizserá de grande ajuda para quem almeja encontrar a felicidade duradoura. Ele está disponível no site JW.ORGe poderá ser baixado gratuitamente, assim como outros conteúdos. O artigo mostra que a verdadeira felicidade depende de uma série de fatores, destacando:

encontrar contentamento;

evitar a inveja;

cultivar amor pelas pessoas;

e desenvolver resiliência.

Pesquisas indicam que meditar nos aspectos positivos da vida e mostrar gratidão promovem uma maior sensação de bem-estar; demonstrar amor e bondade resultam em paz. Certa vez, um grande sábio disse: ‘A felicidade vem de dar e não de receber.’ Nesse clima de incertezas quanto ao futuro, é importante saber enfrentaros problemas e dar a volta por cima sempre!

As Testemunhas de Jeová tem feito um esforço para levar uma mensagem positiva as pessoas por métodos virtuais, respeitando o protocolo de distanciamento social e higienização por causa da Covid-19. Para tanto, elas tem colocado disponível de maneira gratuita em seu site oficial informações que podem contribuir para que as pessoas enfrentem este período de pandemia de maneira positiva.

Para tanto, elas continuam realizando ligações aleatórias para falar sobre esperança para o futuro, tem também entregue cartas feitas de próprio punho para os moradores, sem manter contato com eles e é claro, tem deixado informações disponíveis em seu site oficial. Os assuntos do site JW.ORG são cuidadosamente pesquisados e direcionados a pessoas de todas as idades, formações e culturas. Atualmente, o site está disponível em 1.044 idiomas.

