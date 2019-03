O icônico “penso, logo existo” de Descartes, que enaltece a dúvida, a busca de conhecimento, o ato de pensar que nunca cessa, pode de fato ratificar nossa existência, privilegiar a nossa razão e inteligência, mas não necessariamente nos humaniza...

Sentir é o que nos faz mais humanos...

Pensar é um ato solitário, no qual posso me ludibriar com minhas falhas de caráter, com meus interesses mesquinhos, com minhas motivações sórdidas que necessariamente não condizem com a realidade...

Sentir não precisa de planejamento... Sentir traz transparência, “dá bandeira” e torna difícil enganar todo mundo a todo o tempo...

Os psicopatas pensam muito bem, mas não são capazes de sentir...!

Como ninguém é perfeito, e cada um de nós tem sua dose maior ou menor de psicopatia, é no sentir que tudo se esclarece, é por meio dele que fazemos a diferença...

O melhor indicador de como estamos é o que sentimos de fato... Quanto mais sensíveis, melhor nossa saúde emocional... O estereótipo do “homem que não chora”, da fortaleza que não se abala, não “cola” mais...

Ser “frio” é uma habilidade ou comportamento que merece ser analisado... Todos nós de alguma forma nos emocionamos... A diferença está na forma como externamos estes sentimentos!

Rir, berrar, chorar, aplaudir, recuar, explodir, revoltar, hibernar, berrar, gritar são maneiras saudáveis de externar sentimentos e não devemos evitá-los ou mesmo ter vergonha de senti-los...

Pensar envolve analisar o passado ou voltar nossos olhos para o futuro...

Já sentir envolve o momento atual, o aqui e agora, e só assim conseguimos crescer emocionalmente e compreendermos a realidade que nos cerca...

A realidade é a forma com que podemos entrar em contato com Deus, é o maior e mais claro gesto de agradecimento, repúdio, negação ou aceitação do que não tem concerto e nunca terá!

Diante dela só podemos ter duas hipóteses, dois comportamentos: ou negamos, fechando nossos olhos, tapando nossos ouvidos ou, humildemente, nos rendemos a ela, eclodindo as emoções pertinentes que nos curam, nos tornam mais acessíveis, mais seguros de nós mesmos, mais amigáveis...

Não construímos amizades, não conquistamos nossos amores por meio de nossos pensamentos...

Exprimir nossas emoções nos faz parecer e sentir mais humanizados, mais empáticos e solidários, e, portanto, mais afeitos a novas amizades e aproximações...

Pensar é refletir, julgar, criticar, emitir conceitos e preconceitos, enquanto sentir é simplesmente ampliar nossos olhares, alargar nossos desejos, guiados pela verdadeira essência do que existe dentro de nós!

Cuide bem do seu sentir!